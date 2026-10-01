Повышение тарифа на воду в Харькове стартует с 1 октября: новые расценки на холодную воду и водоотведение вместе составят около 69,24 гривни за кубометр. Второе повышение запланировано уже на январь 2027 года.

Денежная помощь в Харьковской области переселенцам продолжает действовать, однако уже с 1 октября харьковчан ждет другое важное изменение в платежках. Исполком Харьковского городского совета решением №509 от 23 сентября утвердил новые экономически обоснованные тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.

Как сообщает «24 Канал», для бытовых потребителей холодная вода с 1 октября будет стоить 40,524 гривни за кубометр без НДС — то есть около 48,63 гривни с НДС. Водоотведение оценили в 17,175 гривни без НДС, или около 20,61 гривни с НДС. Вместе за эти две услуги харьковчане будут платить примерно 69,24 гривни за кубометр.

Повышение тарифа на воду в Харькове разбили на два этапа. Следующее изменение запланировано на 1 января 2027 года: тогда водоснабжение вырастет до 57,504 гривни за кубометр без НДС, а водоотведение — до 27,992 гривни без НДС.

Кого коснется повышение

В Украине нет единого тарифа на воду — его отдельно устанавливает местная власть для каждого населенного пункта. Именно в Харькове повышение одно из самых заметных среди тех, что вступают в силу с 1 октября, поэтому новые суммы увидят все домохозяйства, подключенные к централизованным сетям.

В октябрьской квитанции новые расценки появятся уже после 1 октября. А в январе 2027 года суммы пересмотрят еще раз — поэтому начисления стоит проверять ежемесячно, чтобы не пропустить очередной рост.

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