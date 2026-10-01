Подорожание продуктов в Винницкой области продолжает набирать обороты: за месяц яйца и сахар в супермаркетах существенно прибавили в цене, и цифры изменений поражают покупателей.

Подорожание продуктов в Винницкой области снова сказывается на кассе — по данным мониторинга цен портала «Минфин», за один месяц базовая продуктовая корзина подорожала сразу по нескольким позициям, которые покупают ежедневно в каждой семье.

Заметнее всего выросли яйца. Куриные яйца «Квочка» категории С1 (десяток) в августе стоили в среднем 57,12 гривны, а в конце сентября ценник подскочил уже до 81,65 гривны. То есть за месяц продукт прибавил почти 43% к цене.

Сахар, яйца и мясо: что именно подорожало

Сахар кристаллический тоже не удержался. Если в августе килограмм продавали в среднем за 30,22 гривны, то теперь средняя цена по торговым сетям составляет 35,82 гривны. В Novus, Metro и Auchan килограмм сахара стоит около 34,90 гривны, а в Megamarket — уже 38,50 гривны.

Яйца марки «Ясенсвит» (С1, десяток) подорожали с 59,49 гривны в августе до 84,25 гривны. А упаковка «Ясенсвит» на 18 штук теперь продается в среднем за 134 гривны — в августе та же коробка стоила 106,95 гривны.

Почему цены пошли вверх

Рост цен на яйца и сахар специалисты мониторинга связывают с сезонным колебанием спроса и удорожанием кормов и энергоносителей, что влияет на себестоимость продукции. Существенный скачок именно по яйцу типичен для начала осени, когда прилавки переходят на новый цикл поставок.

Покупателям в Винницкой области стоит учитывать, что ценники в сетях отличаются: дешевле всего яйца «Квочка» можно найти в Novus за 78,99 гривны, тогда как в Auchan тот же десяток обойдется в 84,30 гривны.

Как сэкономить на продуктах

Самый простой способ удержать бюджет — сравнивать цены между торговыми сетями перед покупкой и следить за акционными предложениями, которые обычно обновляются в начале недели. Также более низкие цены нередко предлагают на оптовых упаковках, особенно когда речь идет о сахаре и масле.

Ранее Politeka сообщала, на сколько выросли цены на яйца, сахар и мясо в Винницкой области.