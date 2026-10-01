Укрзалізниця с 1 октября запускает пилотный проект комбинированного сообщения «поезд + автобус» на определенных прифронтовых участках до Сум и Лозовой (Харьковская область). Если поезд не сможет доехать до пункта назначения или отправиться из него из-за угроз, пассажиров будут довозить автобусами.

Проезд поездом и автобусом в Украине снова меняется: с 1 октября «Укрзалізниця» запускает пилотный проект комбинированного сообщения «поезд + автобус» на определенных прифронтовых участках до Сум и Лозовой в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Схема заработает там, где из-за угрозы обстрелов поезд не сможет доехать до конечного пункта или отправиться из него: в таком случае пассажиров будут довозить автобусами до места назначения.

Движение поездов и автобусов будет согласованным. Если один вид транспорта задержится — другой подождет его, чтобы никто из пассажиров не остался на маршруте. Угрозы на участках будут отслеживать мониторинговые центры перевозчика.

Как купить билет

Билеты с пересадкой на ближайшие даты уже доступны в приложении «Укрзалізниці». Стоимость и доступность полного билета не меняются, то есть комбинированная поездка обойдется пассажиру так же, как и прямая.

Напомним, что в середине сентября в телеграм-каналах распространяли информацию, будто перевозчик сократит часть поездов в прифронтовых регионах. Официально эти слухи не подтверждали.

Также Politeka сообщала, подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько будет стоить поездка с 1 октября.