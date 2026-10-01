Графики отключения света в Черкассах 2 октября: в городе запланированы плановые ремонты на электросетях, из-за которых часть улиц останется без электроснабжения почти на весь рабочий день.

Графики отключения света в Черкасской области на 2 октября касаются сразу нескольких улиц областного центра. Энергетики запланировали плановые ремонты на электросетях. Как сообщает Черкассыоблэнерго, отключения продлятся с 09:00 до 16:00.

Графики отключения света в Черкассах 2 октября больше всего затронут переулок Цегельный: без электричества останутся дома № 9, 11, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 40, 42 и 44.

Отдельно обесточат часть улицы Петра Дорошенко — дома 8, 20, а также 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36/21, 37, 37/1, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51 и 9.

Под плановое отключение попадут также дома в переулке В. Борушевской, 11 и 36/19.

Все работы имеют статус «запланировано», поэтому время завершения в 16:00 является ориентировочным. Такие плановые отключения нужны для ремонта и обслуживания оборудования, чтобы предотвратить аварийные отключения. После выполнения работ электроснабжение восстановят оперативно, без отдельных предупреждений.

Что делать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а чувствительную бытовую технику на время работ отключить от розеток, чтобы избежать повреждений после восстановления напряжения. Актуальные изменения в графиках стоит проверять непосредственно перед 2 октября — на официальном портале облэнерго в разделе плановых отключений.

Ранее Politeka сообщала, стоит зарядить телефоны и павербанки: графики отключения света в Черкассах 29 и 30 сентября.

Также Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики опубликовали графики отключения света в Черкасской области на неделю с 28 сентября по 4 октября.