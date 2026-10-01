Начало отопительного сезона 2026 в Полтавской области приближается: «Полтаватеплоэнерго» уже подписало Акт готовности к работе зимой, а решение об официальном старте отопления будет принимать горисполком в зависимости от погоды.

Подготовка к отоплению в Полтавской области идёт активно. Начало отопительного сезона 2026 в Полтавской области приближается — «Полтаватеплоэнерго» уже подписало Акт готовности к работе зимой, а окончательное решение о дате подачи тепла будет принимать Полтавский горисполком.

Неделю назад предприятие отчиталось о выполнении текущего ремонта оборудования котельных. Акт готовности к зиме подписали представители управления Госэнергонадзора и Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Полтавской ОВА.

Когда в Полтаве включат отопление

Единой даты одновременного включения отопления во всех городах нет. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период начинается не позднее чем после трёх суток, в течение которых среднесуточная температура составляет +8 °C или ниже. Поэтому старт зависит прежде всего от погоды, а решение принимают органы местного самоуправления.

Пока горисполком не принял решение о начале отопительного периода, теплоэнергетики завершают ремонтные работы на сетях теплоснабжения, восстанавливают благоустройство и асфальтирование, а также продолжают поверку и установку домовых узлов учёта тепловой энергии.

Пробные пуски тепла: когда начнутся

На последнюю неделю сентября и первые дни октября запланированы пробные пуски тепла, которые окончательно проверят готовность теплового хозяйства к зиме, сообщили в пресс-службе «Полтаватеплоэнерго».

На балансе предприятия 81 котельная и теплогенераторная в Полтаве и 27 центральных тепловых пунктов, а общая протяжённость сетей теплоснабжения — почти 200 км в двухтрубном исчислении. С начала 2026 года теплоэнергетики реконструировали 980 метров изношенных сетей отопления, горячего водоснабжения и циркуляции с применением предварительно изолированных стальных и полимерных труб.

Резервное питание на случай блекаутов

Всего на балансе «Полтаватеплоэнерго» девять когенерационных установок общей мощностью 4,863 МВт. Три установки общей мощностью 4 МВт предприятие получило в 2024 году в рамках сотрудничества с USAID, ещё шесть (0,863 МВт) передали в августе 2025 года по проекту, который финансирует правительство Германии и внедряет GIZ.

Сейчас в работе одна установка мощностью 1 МВт, ещё одна — 263 кВт — готова и введена в эксплуатацию для нужд котельной. До начала отопительного сезона планируют запустить четыре установки по 0,05 МВт и одну на 0,4 МВт; продолжаются работы по вводу двух установок мощностью 1,5 МВт.

На случай графиков почасовых отключений электроэнергии или блекаутов котельные на 100 % обеспечены тремя источниками бесперебойного питания: когенерационными установками, газовой генерацией и дизельной генерацией.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Полтавской области: коммунальщики объяснили, когда будут включать тепло.

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