Подорожание продуктов в Одессе продолжает бить по кошелькам — за месяц цены на базовую продуктовую корзину заметно выросли. Рассказываем, сколько теперь стоит свинина, яйца, сахар и масло в одесских супермаркетах.

Подорожание продуктов в Одесской области в сентябре 2026 года стало ощутимым для каждой семьи: средние цены на мясо, яйца и бакалею в супермаркетах выросли по сравнению с августом. Данные мониторинга портала Минфин, обновленные 24 сентября, зафиксировали рост практически по всем ключевым позициям.

Больше всего за месяц подорожала вареная колбаса. Если в августе килограмм колбасы «Алан докторская» стоил в среднем 482,63 грн, то теперь цена достигла 529,48 грн. В сети Metro ее уже продают по 585 грн за килограмм.

Заметно выросли и цены на куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 подорожал с 57,12 грн в августе до 78,99 грн сейчас. Упаковка «Ясенсвит» (С1, 10 штук) теперь в среднем стоит 84,25 грн против 59,49 грн месяцем ранее.

Мясо и бакалея

Свинина также прибавила в цене. Грудинка в среднем стоит 221,82 грн за килограмм (в августе — 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн, а самый дорогой ошеек — 332,33 грн. Сахар кристаллический подорожал с 30,22 до 35,82 грн за килограмм.

Подсолнечное масло выросло умереннее. «Олейна» рафинированное (850 мл) теперь стоит в среднем 107,30 грн против 100,68 грн в августе, а «Щедрый Дар» — 100,66 грн. Рис длинный подорожал с 59,74 до 63 грн за килограмм, круглый — с 54,71 до 62,07 грн.

Почему растут цены

Эксперты объясняют подорожание продуктов в Одессе дальнейшим ростом себестоимости производства и логистических затрат. Детальный мониторинг цен можно посмотреть на страницах Минфина, где данные обновляются ежедневно по каждому товару отдельно.

Вареная колбаса: 529,48 грн/кг (было 482,63)

Яйца куриные: 78,99–84,25 грн за 10 шт

Свинина грудинка: 221,82 грн/кг

Сахар: 35,82 грн/кг (было 30,22)

Подсолнечное масло: 100,66–107,30 грн за 850 мл

Самые дорогие позиции традиционно фиксируют в Novus и Megamarket, где яйца и рис стоят на верхней границе ценового диапазона. Дешевле всего бакалею и мясо можно найти в Metro и Auchan.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в Одесской области коснулось и сахара с маслом ранее в этом сентябре.