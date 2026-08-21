Работа для пенсионеров в Полтавской области как для людей, которые ищут умеренную нагрузку, так и для кандидатов с практическим опытом.

Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​вакансиями в сфере обслуживания, торговли и технических работ с оплатой от 10800 до 24000 грн, сообщает издание Politeka.net.

В Полтаве Лицей №10 ищет дворника на 0,75 ставки с возможностью дополнительного совмещения в должности электрика. Зарплата по основной занятости составляет 8300 грн «на руки» , а график — пять дней в неделю.

От кандидата ожидают добросовестности, ответственного отношения к обязанностям и отсутствия вредных привычек. Навыки электромонтажа будут преимуществом. Предусмотрено официальное оформление, а к работе готовы принять пенсионера.

Еще один вариант в Полтаве – младший оператор на АЗК OKKO в районе Центрального рынка. Работнику предлагают 14 500 грн , дополнительные чаевые и бесплатное медицинское страхование.

Среди основных задач — заправка автомобилей, консультация посетителей по топливу и сопутствующим товарам, а также контроль чистоты территории. Работодатель обеспечивает оплачиваемый отпуск и больничные.

Для людей с техническими навыками доступна вакансия подсобника или разнорабочего в автомастерской Frame. Доход составляет 22000–24000 грн в зависимости от квалификации.

Мастерская занимается переоборудованием автомобилей для эвакуационных нужд и бронированием военной техники. Работнику придется выполнять ремонтные и строительные задания, переносить материалы, поддерживать порядок, работать с электричеством и по возможности перегонять машины по городу.

Знания сварки, электричества, вождения или монтажа солнечных панелей будут являться плюсом. В то же время работодатель готов обучать отдельным направлениям. График - пять дней в неделю с 9:00 до 17:00 .

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтавской области как для людей, которые ищут умеренную нагрузку, так и для кандидатов с практическим опытом. Перед выбором вакансии следует оценить график, физические требования и необходимые профессиональные навыки.

Источник: work.ua

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