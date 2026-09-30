Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается — бакалея дорожает ежемесячно, и больнее всего растут в цене гречка и сахар.

Подорожание продуктов в Полтавской области бакалейной группы заметно уже на кассе: по сравнению с августом 2026 года цены на крупы и сахар существенно выросли. Сильнее всего подорожала гречка, средняя стоимость которой пересекла отметку в 80 гривен за килограмм.

По данным мониторинга Минфина по состоянию на 29 сентября, средняя текущая цена гречки в Украине составляет 80,95 грн за килограмм, тогда как в августе она стоила в среднем 74,63 грн. В разных сетях разброс цен значительный: в Metro и Auchan гречку продают по 74,90 грн, в Novus — 74,99 грн, а дороже всего — в Megamarket, где килограмм обходится в 99 грн.

Рис подорожал по всем видам

Рис подорожал заметно, и это касается всех его видов. Длинный рис теперь стоит в среднем 67,66 грн за килограмм против 59,74 грн в августе, то есть рост составляет около 8 гривен. Пропаренный длинный рис подорожал с 53,13 грн до 61,37 грн, а круглый — с 54,71 грн до 55,77 грн.

В торговых сетях цены на длинный рис колеблются от 54,50 грн в Metro до 79,99 грн в Novus, тогда как Megamarket держит ценник на уровне 68,50 грн. Самой дорогой позицией остается длинный пропаренный рис, где максимальный ценник достигает 70 грн за килограмм.

Сахар подорожал заметнее всего в процентах

Сахар кристаллический за месяц прибавил в цене более 5 гривен: с 30,22 грн в августе средняя цена поднялась до 35,82 грн за килограмм. В магазинах разрыв минимальный — от 34,90 грн в Metro и Auchan до 38,50 грн в Megamarket, а Novus торгует сахаром по 34,99 грн.

Подорожание продуктов в Полтавской области бьет по семейному бюджету именно из-за бакалеи, ведь эти продукты покупают регулярно и большими объемами. Эксперты советуют следить за акционными предложениями сетей и закупать крупы и сахар там, где ценники ниже, а не брать первый попавшийся товар с полки.

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