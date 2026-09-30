Доплаты для пенсионеров в Черкасской области начисляются автоматически после достижения определенного возраста — в Пенсионном фонде объяснили, сколько и кому добавляют к пенсии и нужно ли куда-то обращаться.

Доплаты к пенсии для жителей Черкасской области в 2026 году начисляют тем, кто достиг 70, 75 или 80 лет. Надбавку устанавливают автоматически, без отдельных обращений и заявлений. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области объяснили, кому именно и сколько добавляют к выплате, а также напомнили о других доплатах для пенсионеров.

Размер доплаты зависит от возраста пенсионера и от того, какая надбавка ему уже назначена. С 1 января 2026 года месячный размер пенсионной выплаты, к которой добавляется такая надбавка, не может превышать 10 340,35 гривни. Если пенсия выше этого предела, доплату за возраст к ней не начисляют.

Сколько доплачивают пенсионерам за возраст

Пенсионный фонд приводит три уровня надбавки, которые зависят от достигнутого возраста. Лицам в возрасте от 70 до 74 лет к пенсии добавляют 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а от 80 лет — 570 гривен. Эти суммы начисляются ежемесячно вместе с основной выплатой.

Когда пенсионер достигает 70 лет, доплату в размере 300 гривен ему начисляют автоматически со дня рождения. Есть важный нюанс: если человек родился 1 января, он получает полный размер надбавки вместе со своей пенсией. Если же день рождения приходится, например, на 20-е число, доплату начислят только за десять дней — пропорционально дате достижения возраста.

Отдельно в ПФУ объяснили, почему после 75 лет добавляют не полные 456 гривен, а лишь 156. Дело в том, что пенсионеру уже установлена надбавка в размере 300 гривен как лицу от 70 лет. Поэтому после 75-летия размер доплаты доводят до следующего уровня — в целом 456 гривен, и фактически добавляется разница между двумя уровнями.

Нужно ли подавать заявление

Никаких документов или заявлений подавать не нужно. Надбавку за возраст начисляют автоматически на основании данных, которые уже есть в Пенсионном фонде. Доплата появляется сразу после достижения соответствующего возраста.

Если пенсионер считает, что надбавку ему после дня рождения не добавили, стоит обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Также можно позвонить на горячую линию учреждения. Контакты и график работы специалистов опубликованы на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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