Денежная помощь в Хмельницкой области от «Каритас Украины»: благотворительная организация объявила о третьем этапе грантов для бизнеса — предприниматели могут получить до 237 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области — не единственная программа поддержки: благотворительная организация «Каритас Украины» объявила о третьем этапе грантов на развитие бизнеса в рамках проекта Remarket, сообщают Факты ICTV. Речь идет о поддержке действующих микро-, малых и средних предприятий.

В рамках третьего этапа предприниматели могут получить микрогрант до 237 тыс. грн (до налогообложения). Деньги разрешено направить на покупку нового производственного оборудования, модернизацию имеющегося оборудования и другие предусмотренные программой расходы. При этом микрогрант не предназначен для покрытия ежедневных операционных расходов предприятия.

Кто может претендовать на грант

Денежная помощь в Хмельницкой области доступна бизнесам, которые соответствуют нескольким требованиям. К участию приглашают предпринимателей в сфере пчеловодства, швейного производства, пекарного дела или смежных направлениях, у которых есть клиенты, фиксируются продажи и которые готовы отчитываться. Среди обязательных критериев:

работа более 6 месяцев в Хмельницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской или Одесской областях;

четкий план развития и понимание, зачем привлекаются средства;

готовность участвовать в планировании, обучении и отчетности.

Отдельное внимание отборочная комиссия будет уделять предприятиям, которые расширяют коммерческие связи, а также бизнесам, которыми владеют или управляют женщины, молодежь, люди старшего возраста, ветераны, люди с инвалидностью и представители этнических меньшинств. От участников требуют не просто указать необходимые материальные ценности, а детально обосновать целесообразность инвестиций: объяснить проблему, запланированные изменения и ожидаемый результат — увеличение производства или продаж, рост производительности или выход на новые рынки.

Как подать заявку

Регистрационные анкеты для каждой области размещены в документе «Приглашение к подаче заявок», а разъяснения — в документе «Часто задаваемые вопросы о микрогрантовой поддержке». Дедлайн подачи заявок — до воскресенья, 11 октября, включительно.

Отбор кандидатов конкурентный, поэтому подача заявки не гарантирует получение средств. Проект Remarket — трехлетняя инициатива по поддержке устойчивого развития бизнесов, которую «Каритас Украины» реализует в партнерстве с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и SPARK при финансировании Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и If! Foundation.

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