Графики отключения света в Кировоградской области 1 и 2 октября обнародованы — плановые отключения затронут Кропивницкий и поселок Новое в нескольких временных окнах.

Графики отключения света в Кировоградской области на 1 и 2 октября предусматривают плановые отключения в Кропивницком и поселке Новое. Работы на электросетях будут проходить в несколько временных окон. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго — по опубликованным адресам можно сверить свою улицу.

В какие часы не будет света 1 октября

Первого октября большинство отключений приходится на Кропивницкий. Самый длинный промежуток — с 08:00 до 17:00: без напряжения останутся улицы Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Великобалковская, Садовая, Бобринецкий шлях, Криничеватая, Николая Михновского и ряд переулков.

Отдельные адреса будут отключать короче. С 08:00 до 13:00 в графике — дома на Полтавской (69а, 71, 73, 81), улице Евгения Маланюка и Марии Примаченко. С 09:00 до 14:00 работы запланированы на улицах Кропивницкого, Большой Пермской, Фортечной, проспекте Европейском и Архитектора Лишневского. Во второй половине дня — с 12:00 до 17:00 — свет отключат на улице Металлургов в Кропивницком и поселке Новое, а также на Мурманской.

Что отключают 2 октября

Второго октября график плотнее. Основное время — с 08:00 до 17:00, в перечне Кропивницкого десятки адресов: улицы Сергея Параджанова, Ольвиопольская, Соломии Крушельницкой, Василия Стуса, Вербицкого, Вокзальная, Академика Королева, Соборная, Ровненская, Независимости, проспект Университетский и многие другие.

С 09:00 до 16:00 отключения затронут поселок Новое — улицу Мурманскую (13-д и 3) и Кропивницкий — улицы Первую Выставочную, Ялтинскую (1, 3) и Адама Мицкевича, 21.

Где проверить свой адрес

Точный перечень улиц по каждому часу опубликован на официальном сайте компании. Полные графики отключения света в Кировоградской области на 1 и 2 октября доступны по ссылке kiroe.com.ua/energy/plan/86 — там можно выбрать нужную дату и проверить, попадает ли ваша улица в план отключений.

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки и позаботиться о запасе воды: точное время восстановления напряжения может незначительно смещаться в зависимости от хода работ.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 29 и 30 сентября: опубликованы адреса и время.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 28 сентября по 4 октября: адреса и часы обесточивания.