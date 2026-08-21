Робота для пенсіонерів в Полтавській області представлена вакансіями у сфері обслуговування, торгівлі та технічних робіт із оплатою від 10 800 до 24 000 грн, повідомляє видання Politeka.net.
У Полтаві Ліцей №10 шукає двірника на 0,75 ставки із можливістю додаткового суміщення на посаді електрика. Зарплата за основною зайнятістю становить 8 300 грн «на руки», а графік — п’ять днів на тиждень.
Від кандидата очікують сумлінності, відповідального ставлення до обов’язків та відсутності шкідливих звичок. Навички електромонтажу будуть перевагою. Передбачене офіційне оформлення, а до роботи готові прийняти пенсіонера.
Ще один варіант у Полтаві — молодший оператор на АЗК OKKO в районі Центрального ринку. Працівнику пропонують 14 500 грн, додаткові чайові та безкоштовне медичне страхування.
Серед основних завдань — заправка автомобілів, консультація відвідувачів щодо пального й супутніх товарів, а також контроль чистоти території. Роботодавець забезпечує оплачувану відпустку та лікарняні.
Для людей із технічними навичками доступна вакансія підсобника або різноробочого в автомайстерні Frame. Дохід становить 22 000–24 000 грн залежно від кваліфікації.
Майстерня займається переобладнанням автомобілів для евакуаційних потреб та бронюванням військової техніки. Працівнику доведеться виконувати ремонтні й будівельні завдання, переносити матеріали, підтримувати порядок, працювати з електрикою та за можливості переганяти машини містом.
Знання зварювання, електрики, водіння або монтажу сонячних панелей будуть плюсом. Водночас роботодавець готовий навчати окремих напрямів. Графік — п’ять днів на тиждень із 9:00 до 17:00.
Таким чином, робота для пенсіонерів в Полтавській області є як для людей, які шукають помірне навантаження, так і для кандидатів із практичним досвідом. Перед вибором вакансії варто оцінити графік, фізичні вимоги та необхідні професійні навички.
Джерело: work.ua
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