Начало отопительного сезона 2026 во Львовской области будет зависеть от погоды: единой даты включения тепла в городах Украины нет, а решение будут принимать органы местного самоуправления.

Пока жители оформляют денежную помощь во Львовской области, в городе готовятся к другой осенней теме — отопительному сезону, который начнется по погоде, а не по календарной дате.

Начало отопительного сезона 2026 во Львовской области будет зависеть от температуры. Согласно постановлению Кабмина №830 отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 °C или ниже. Тот же порог действует и весной: тепло отключают, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

О подготовке сообщили во Львовском горсовете в понедельник, 28 сентября. Из-за рисков вражеских атак на критическую инфраструктуру город максимально готовится к отопительному сезону.

Проверка резервного отопления

Во Львове стартует пилотный запуск и проверка всех альтернативных и резервных источников тепла — твердотопливных котлов, генераторов и буржуек. В течение двух недель готовность оборудования будут испытывать в учреждениях образования, медицины, культуры и в жилых домах.

Коммунальные службы проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы. Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко пояснил: в каждом учреждении с твердотопливным котлом его должны запустить и проверить, а между учреждениями и «Львовтеплоэнерго» на этой неделе подпишут протоколы запуска с поэтапными шагами.

Что именно будут проверять

Балансодержатели должны проверить промывку систем отопления и сформировать как минимум месячный запас топлива. Главы районных администраций в течение двух недель осмотрят многоквартирные дома и коммунальные учреждения, где нет твердотопливных котлов, проверят наличие буржуек и протестируют их техническую готовность.

При чрезвычайных ситуациях учебные заведения и другие учреждения с резервными системами отопления станут опорными пунктами обогрева для львовян.

Куда обращаться с проблемами

К проверкам привлекут школы, медицинские учреждения, крупные предприятия и «Львовтеплоэнерго», а также будут проверять протоколы реагирования ответственных координаторов. Жителей призывают сообщать о проблемах на «Горячую линию города» по номеру 15-80.

«Мы это уже делали в течение летних месяцев, но сейчас хотим еще раз протестировать резервные варианты отопления непосредственно перед началом осенне-зимнего периода», — подытожил Андрей Москаленко.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 во Львовской области: коммунальщики готовятся к сложному сценарию.

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