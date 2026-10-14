Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области могут выдавать по разным условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляют в рамках гуманитарных проектов благотворительного фонда «Каритас», который помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Прежде всего, поддержку направляют внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, а также гражданам, которые недавно переехали и обустраиваются на новом месте.

Для получателей формируют продуктовые и гигиенические комплекты. Их наполнение рассчитано на частичное покрытие базовых потребностей семей, нуждающихся в дополнительной помощи.

Кроме готовых наборов волонтеры занимаются сезонной заготовкой. Собранные овощи, ягоды и фрукты перерабатывают в консервацию, соусы, джемы и другие продукты длительного хранения.

Часть подготовленной продукции используется для приготовления горячих обедов. Готовые блюда передают людям с невысокими доходами, которым сложно самостоятельно обеспечивать себя полноценным питанием.

Такой подход позволяет не только сохранять сезонный урожай, но и создавать резервы гуманитарной продукции на более длительный период.

К работе благотворительного фонда могут приобщиться все желающие. Организация принимает свежие овощи и фрукты, которые впоследствии перерабатывают для нужд людей, находящихся на попечении.

Желающие также могут внести финансовый вклад. Полученные средства используют для приобретения банок, крышек, специй, упаковочных материалов и других принадлежностей, необходимых при сезонной заготовке.

Благодаря совместной работе волонтеров, благотворителей и местных жителей, запасы гуманитарной продукции регулярно пополняются. Это позволяет поддерживать людей не только готовыми наборами, но и горячими блюдами.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области могут выдаваться по разным условиям в зависимости от конкретной программы и имеющихся запасов.

Поэтому перед обращением следует заранее уточнить актуальный график, наличие комплектов и порядок получения помощи у представителей организации.

Источник: Каритас

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