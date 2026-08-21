Повышение тарифов на воду в Кировоградской области находится на этапе рассмотрения.

Повышение тарифов на воду в Кировоградской области может произойти с 1 января 2027, сообщает Politeka.

ОКПП « Днепр-Кировоград » обнародовало расчеты новой стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения.

Предприятие 31 июля 2026 подало в Кировоградский областной совет заявление об установлении тарифов на следующий год. Расчеты подготовили в соответствии с новым Порядком формирования тарифов, утвержденным постановлением НКРЭКУ №688.

В настоящее время для населения действуют расценки, применяемые на уровне тарифов, действующих на 24 февраля 2022 года. За кубометр воды потребители платят 21,01 грн. без НДС, а за водоотвод — 17,30 грн.

По расчетам предприятия, с 1 января 2027 года для населения тариф на водоснабжение может составить 57,41 грн за кубометр без НДС , а на водоотвод – 46,67 грн . Общая стоимость двух услуг будет достигать 104,08 грн без НДС , или 124,90 грн с налогом .

Для юридических лиц нынешняя суммарная цена водоснабжения и водоотвода составляет 86,19 грн. без НДС. В расчетах на 2027 год этот показатель также определен на уровне 104,08 грн. без НДС.

Для хозяйствующих субъектов в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения плановая цена подачи воды составляет 24,23 грн за кубометр без НДС . Сейчас соответствующий тариф равняется 22,51 грн.

На формирование будущей стоимости повлияли несколько основных составляющих. В частности, предприятие учло затраты на электроэнергию, оплату труда, горюче-смазочные материалы, налоги и другие платежи.

Наибольший рост прогнозируется в части расходов на персонал. В структуре водоснабжения они могут увеличиться на 31,90% , а водоотвод на 38,95% по сравнению с показателями действующей структуры.

Также существенно изменяются расходы на горючее. Для бензина заложен рост на 32,24%, дизельного топлива – на 69,41%, пропана – на 46,43%, метана – на 25,91%.

Расходы на электроэнергию в 2027 г. планируют увеличить на 9,44% для водоснабжения и на 9,43% для водоотведения. При расчетах использовали фактическое потребление за 2025 год и средневзвешенные цены первого полугодия 2026 года.

В то же время указанные суммы пока не окончательны. Кировоградский областной совет должен рассмотреть представленные материалы и принять решение.

Отдельно предприятие сообщило, что 11 июня подавало заявку на корректировку тарифов на 2026 год. Предложенные тогда расценки составили 53,57 грн за кубометр воды и 37,38 грн за водоотвод для потребителей, не относящихся к соответствующим предприятиям сферы. Однако решение по этим изменениям пока не принято.

Замечания и предложения по будущим расчетам принимаются до 16 августа 2026 года включительно . Их можно представить ОКПП «Днепр-Кировоград» в письменной или электронной форме.

Таким образом, повышение тарифов на воду в Кировоградской области находится на этапе рассмотрения, а окончательные расценки будут зависеть от решения областного совета.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что может стать реальностью для украинцев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: кто может остаться без выплат и как их вернуть.