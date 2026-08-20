Энергетики объясняют, что графики отключения света в Киевской области на 21 августа вводятся с целью повышения надежности электроснабжения.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Киевской области на 21 августа, сообщает издание Politeka.net

О запланированных работах проинформировали территориальные общины, ссылаясь на данные «Киевских региональных электросетей». Графики отключения света в Киевской области на 21 августа связаны с техническим обслуживанием электросетей и проведением работ на отдельных участках инфраструктуры.

В селе Горбовычи электроснабжение планируют ограничить с 08:00–20:00 часов - на 12 часов подряд. Отключения будут касаться следующих адресов:

Казкова: 7, 10

Кыивська: 1, 2, 5, 9, 10, 15, 19, 21, 21Б, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 32, 3 34, 34/1, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 56, 100, участок: 5016

Озерна: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 37, 42, 44, 45, 46, 47 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Польова: 3, 14, 24, 53, 54, 56, 57, участок: 5010

Урочыще Кочур: 1

Франко Ивана: 1, 1А, 12, 18

Щаслыва: все дома

С 08:00 до 17:00 часов в селе Хмильне не будет электричества. Ограничения охватят дома, расположенные по следующим адресам:

Кучерова: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12-б, 13, 14, 15, 16, 16А, 16-а, 16-б, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65-а, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 82А, 83, 83А, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 94а, 95-а, 96, 97, 98, 98А, 99, б/н, участки: 0006, :5003

пров. Лисовый: 3.

Еще одно плановое обесточивание предусмотрено в селе Дмытривка. Электроэнергию планируют отключать с 08:00–20:00 часов. В список попали следующие адреса:

Перемогы: 14, 16

Бузкова: 2, 7

Жовтнева: 26

Кыивська: 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 43Б, 43В, 44, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61/1, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101

Козацька: 1

Лисна: 1, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 40, 40А, 40Б, 42А, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 67А, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96

Молодижна: 1, 36

Олимпийська: 1, 2, 4, 4А, 5, 5А, 16, 18, 21, 24, 26, 30, 32, 38, участок :0017 (буд. 28А)

Перша Шляхова: 13

Польова: 3, 5, 32, 38

Травнева: 2, 2А, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32

Шляхова: 5.

Источник: Дмитрівська сільська рада.

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