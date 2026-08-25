Пенсионный фонд в Полтавской области не всегда применяет правильный показатель средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту.

Выплаты пенсионерам в Полтавской области могут существенно вырасти при правильном переходе на пенсию по возрасту — в Пенсионном фонде не всегда учитывают более выгодный для человека показатель средней заработной платы.

Как сообщает издание «На пенсії», показательным стал случай пенсионерки, которой пенсию за выслугу лет назначили еще в сентябре 2009 года, а в октябре 2022 года она перешла на пенсию по возрасту. После перехода женщина обратилась в ПФУ с заявлением о перерасчете, считая, что для расчета должны были использовать показатель средней зарплаты за три календарных года, предшествовавших году перехода, — то есть за 2019–2021 годы.

Однако Пенсионный фонд отказал, настаивая, что пенсию фактически назначили еще в 2009-м, поэтому для расчетов следует применять показатель за 2014–2016 годы. Пенсионерка обжаловала это решение в суде.

Черкасский окружной административный суд встал на сторону женщины. Судьи отметили: переход на пенсию по возрасту с пенсии, которая назначалась по другим правилам, в рамках солидарной системы фактически является первичным назначением пенсии по возрасту. Следовательно, должен применяться показатель средней зарплаты за три года, предшествовавших году обращения, — в этом случае за 2019, 2020 и 2021 годы.

Что советует эксперт

По словам эксперта по страхованию и пенсионному обеспечению Натальи Бубновой, после достижения пенсионного возраста человек, получающий пенсию по инвалидности, имеет право перейти на пенсию по возрасту. Такой перевод осуществляется по заявлению пенсионера.

«Если после назначения пенсии по инвалидности человек продолжал работать и набрал не менее 24 месяцев страхового стажа, при первом переходе на пенсию по возрасту для расчета может применяться новый показатель средней зарплаты. Это часто дает возможность получить более высокий размер пенсии», — объясняет Бубнова.

Как действовать пенсионерам

Перед переходом на пенсию по возрасту эксперт советует проверить, сколько страхового стажа уже набрано после назначения предыдущей пенсии, а также сравнить возможные варианты расчета. Для этого стоит обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда в Полтавской области или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

В каждой ситуации результат может быть разным, поэтому важно не просто подать заявление на изменение вида пенсии, а заранее выяснить, какой вариант расчета будет более выгодным.

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