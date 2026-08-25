Графики отключения света в Полтавской области 26 и 27 августа предусматривают плановые обесточивания в более чем 20 населенных пунктах Новосанжарской громады. Энергетики будут проводить капитальные ремонты и техническое обслуживание сетей с 08:00 до 17:00–18:00.

Графики отключения света в Полтавской области на 26 и 27 августа предусматривают масштабные плановые работы в электросетях Новосанжарской громады — без света останутся жители более двух десятков сел. Как сообщает официальный сайт Новосанжарской городской территориальной громады, обесточивания связаны с выполнением капитальных ремонтов, техническим обслуживанием сетей и расчисткой трасс воздушных линий.

Во вторник, 26 августа, ремонтные бригады будут работать с 08:00 до 17:00 (на отдельных участках — до 18:00). Под отключения попадут села Дубина, Клюсовка, Емцева Долина, Козубы, Лахны, Малый Кобелячок, Шовкоплясы, Судивка, Забродки, Баловка, Висичи, Ганжи, Кунцево, Собковка и Старые Санжары. В Великих Солонцах и на части улиц Клюсовки и Забродок работы продлятся до 18:00.

В среду, 27 августа, графики отключения света в Полтавской области охватят еще более широкий перечень населенных пунктов. С 08:00 до 17:00 электроэнергию будут отключать в Судивке, Клюсовке, Богдановке, Варваровке, Великом Болоте, Кустоловом, Малых Солонцах, Дубине, Бондурах, Бридунах, Висичах, Дмитренках, Полузорье, Забродках, Зачепиловке и Малом Кобелячке. Кроме того, плановые работы затронут пгт Новые Санжары (улицы Маджарянская и переулок Курортный) и даже один адрес в Полтаве — улица Олеся Гончара, 19а.

До 18:00 27 августа продлятся работы в Великих Солонцах, Клюсовке (улицы Живиловская, Победы, Юбилейная и прилегающие переулки) и Забродках (улицы Береговая, Веселая, Заезжая, Озерная, Садовая, Полевая). Причинами отключений в оба дня являются капитальный ремонт по годовой программе ОСР, выполнение инвестиционной программы, техническое обслуживание электросетей и расчистка трасс воздушных линий.

Что делать жителям во время плановых отключений

Энергетики рекомендуют заранее позаботиться о зарядке мобильных телефонов, павербанков и других необходимых устройств. Владельцам электрозависимого медицинского оборудования стоит заблаговременно спланировать альтернативное питание. Уточнить информацию по конкретным адресам можно на официальном сайте Новосанжарской громады или по телефонам контакт-центра оператора системы распределения.

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