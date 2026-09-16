По мониторингу Минфина, цены на базовые продукты в Украине растут неравномерно: подсолнечное масло, молоко, мука и сахар входят в перечень товаров, которые дорожают. Аналитики объясняют, что давит на ценники и где смотреть актуальные цифры.

Подкорожание продуктов в Хмельницкой области происходит в рамках общеукраинской тенденции. На ценники давят удорожание сырья и топлива, сезонное сокращение предложения, логистика и колебания курса гривны.

Что происходит с маслом, молоком, мукой и сахаром

Подсолнечное масло остаётся одним из наиболее волатильных товаров: его стоимость зависит от сырья, энергетики и экспортного спроса. Молоко дорожает из-за комбикормов и энергоносителей, мука — из-за расходов на электроэнергию и зарплаты, сахар чувствителен к урожаю свёклы и мировой конъюнктуре.

По каждому из этих товаров Минфин ведёт ежедневный учёт средних розничных цен по Украине. Данные регулярно обновляются — актуальные цифры можно проверить на страницах мониторинга: подсолнечное масло, сахар.

Как не переплачивать

Чтобы не опираться на слухи о удорожании, сверяйте ценники с открытыми данными Минфина. Выгоднее покупать сезонные овощи — картофель, лук, капуста и морковь осенью традиционно дешевеют.

Главная неизвестная — война. Удары по энергетической и логистической инфраструктуре могут сделать удорожание сильнее, чем ожидалось.