Денежная помощь в Кировоградской области для семей первоклассников — это разовая выплата 5000 гривень по программе «Пакунок школяра». В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто имеет на нее право и как оформить деньги.

Денежная помощь в Кировоградской области касается и семей школьников: по программе «Пакунок школяра» на каждого первоклассника государство выплачивает единоразово 5000 гривень.

Право на выплату имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, которого в новом учебном году зачислили в первый класс заведения общего среднего образования. Помощь предоставляется один раз на каждого ребенка.

Подать заявление можно до 1 ноября 2026 года. Деньги зачисляют в безналичной форме на банковскую карту, указанную в заявлении.

Как оформить выплату

Оформить «Пакунок школяра» можно двумя способами. Первый — онлайн через приложение «Дія»: родители заполняют форму, указывают данные ребенка и номер карты. Второй — обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

На что можно потратить деньги

5000 гривень можно потратить только на подготовку ребенка к школе: канцелярские товары, книги, детскую одежду и обувь. Оплата проводится безналично у продавцов, чьи коды деятельности (MCC) входят в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №1751.

Программа «Пакунок школяра» призвана уменьшить финансовую нагрузку на семьи накануне учебного года и помочь собрать ребенка в школу без лишних расходов из семейного бюджета.

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