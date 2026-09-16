Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 17 по 23 сентября показывает преимущественно сухую и теплую погоду с небольшим потеплением в середине недели и возможными осадками в конце: максимум воздуха днем поднимется до +24°, а минимум составит +20°.

предыдущий прогноз погоды для Харьковской области предупреждал о резком изменении температуры на неделю с 16 по 22 сентября, тогда как новая неделя, с 17 по 23 сентября, будет более спокойной: перепад температур составит всего 4°, а настоящей особенностью станет дождь во второй половине недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Харьковской области в течение недели будет колебаться от +20° до +24°.

В четверг, 17 сентября, воздух днем прогреется до +20°, а ночью охладится до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В пятницу, 18 сентября, температура днем поднимется до +22°, ночью — до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 19 сентября, столбики термометров днем покажут +22°, ночью — +11°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 20 сентября, ожидается пик тепла — днем +24°, ночью +11°. Облачность незначительная, без осадков.

В понедельник, 21 сентября, температура удержится на отметке +24° днем, ночью опустится до +12°. Облачно с прояснениями, осадков не будет.

Во вторник, 22 сентября, днем прохладнее — до +21°, ночью +16°. Малооблачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, завершающий день недели принесет +20° днем и +15° ночью. Небо малооблачное, также возможны осадки.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — четверг, 17 сентября, когда воздух прогреется лишь до +20°. Общий перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 22 сентября, и среду, 23 сентября.

В дни с возможными осадками — во вторник и среду — стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги. В остальные дни погода будет способствовать прогулкам и повседневным делам на свежем воздухе.

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