Доплаты для пенсионеров в Черкасской области — это не только надбавки к пенсии, но и государственная социальная помощь на уход для тех, кто не может обходиться без посторонней поддержки.

Помощь тем, кто нуждается в уходе, в Черкасской области — тема, которая касается многих семей. В Пенсионном фонде напомнили, что государственная социальная помощь на уход назначается независимо от факта получения пенсии — её могут оформить люди, которые из-за возраста или инвалидности не могут самостоятельно заботиться о себе.

Право на такую помощь имеют лица с инвалидностью, которым пенсия назначена согласно законодательству, а также граждане, признанные недееспособными или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Выплату устанавливают на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261.

Кто может рассчитывать на помощь на уход

Помощь назначают нескольким категориям людей. В первую очередь — это лица с инвалидностью в результате войны, получающие пенсию по инвалидности, а также участники боевых действий. Другая категория — пенсионеры по возрасту и пенсионеры с инвалидностью, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Отдельно выделяют одиноких малообеспеченных лиц. Здесь действует важное условие: среднемесячный доход за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Этот расчёт не касается лиц с инвалидностью I группы и детей, потерявших кормильца.

Ещё одна категория — те, кому исполнилось 80 лет. Если люди после этого возраста по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянной посторонней помощи, они могут оформить помощь на уход независимо от вида пенсии.

Какие документы нужны для оформления

Для подачи заявления необходимо собрать пакет документов. Основные из них — паспорт гражданина Украины или иной документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика. Если помощь оформляют на недееспособное лицо, добавляют решение суда о признании человека недееспособным.

Ключевой документ — заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе. Для отдельных категорий добавляют декларацию о доходах и справку об участии в боевых действиях.

Куда обращаться

Заявление подают в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или через уполномоченных лиц. Помощь назначается с дня обращения, поэтому не стоит откладывать подачу документов — перечень условий стабилен, а сам процесс не требует никакой оплаты.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, выплата назначается всем, кто соответствует установленным критериям, независимо от места проживания на территории области.

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