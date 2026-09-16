Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 17 по 23 сентября обещает стабильно теплую погоду с максимумом +25° в воскресенье, 20 сентября, и кратковременными осадками только во вторник, 22 сентября.

Предыдущая неделя погоды в регионе запомнилась резким похолоданием, но новый прогноз обещает днепропетровцам стабильно теплую погоду. Максимум воздуха днем достигнет +25°, а осадки прогнозируют лишь один день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 17 по 23 сентября дневная температура в Днепропетровской области будет колебаться от +21° до +25°, а ночная — от +12° до +16°.

В четверг, 17 сентября, воздух днем прогреется до +22°, а ночью охладится до +12°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, температура удержится на отметке +22° днем и +12° ночью. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 19 сентября, столбики термометров поднимутся до +23° днем, ночью до +13°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, синоптики ожидают пик тепла — днем до +25°, ночью до +14°. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В понедельник, 21 сентября, температура удержится на отметке +25° днем и +14° ночью. Небо станет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 22 сентября, воздух днем прогреется до +24°, ночью — до +16°. Облачность переменная, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, столбики термометров опустятся до +21° днем и +13° ночью. Небо малооблачное, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +25°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда максимум составит лишь +21°. Перепад температур за неделю составит 4°, а единственный день с возможными осадками — вторник, 22 сентября.

Поскольку дневная температура держится на уровне +21…+25°, синоптики советуют днепропетровцам пить достаточно воды и планировать активные дела на утренние или вечерние часы, когда жара менее ощутима. Во вторник, 22 сентября, когда прогнозируют возможные осадки, стоит взять с собой зонт и быть внимательными за рулем из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

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