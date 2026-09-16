Графики отключения света в Запорожье 17 и 18 сентября предусматривают плановые и срочные ремонты — без электроэнергии на несколько часов останутся десятки улиц в разных районах города.

Отключения света в Запорожье продолжаются и на этой неделе — 17 и 18 сентября энергетики проведут плановые и срочные ремонты электрооборудования, из-за чего часть жителей временно останется без света.

Об этом сообщает Запорожоблэнерго. Причиной отключений станут плановые ремонты оборудования, а на одной из улиц — ещё и срочный ремонт. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и отключить чувствительную к перепадам напряжения технику.

Полный список адресов с номерами домов публикуют на сайте Запорожьеоблэнерго, ведь это лишь основные улицы.

17 сентября: плановые и срочный ремонт

В четверг, 17 сентября, с 09:00 до 17:00 свет будут отключать из-за планового ремонта электрооборудования на улицах: Аджарская, Актюбинская, Байдакская (бывшая Москворецкая), Бетонная, Оличная, Волынская, Владимира Грищенко, Демократичная, Достижилка, Зерновая, Ивана Богуна, Квитная, Космическая, Лассаля, Лижна, Городская, Мокрая, Молочная, Морфлотская, Моховая, Новоросла, Орлєва, Передовая, Початкова, Ровеньская, Садоводства и другие.

В тот же день с 10:00 до 17:00 пройдёт ещё один плановый ремонт на улицах Байды (бывшая Чапаева), Бомбейская, Бориспольская, Буковинская, Гетьмана Скоропадського, Житня, Зачитываем, Куренева, Михайла Коцюбинського, Оберегай, Ольги Джигурды, Песчаная, Рыльского, Сергея Синенко, Славутича и других. А на улице Седова (дома 10, 12, 12А) с 09:00 до 17:00 проведут срочный ремонт.

18 сентября: самые длинные отключения — до 13 часов

В пятницу, 18 сентября, самый длинный промежуток без света — с 08:00 до 21:00. Причина — плановый ремонт на улицах Заповедная, Набережная, Наукове местечко, Овцеводство, Сеч, остров Хортица и Садоводство.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 и с 09:00 до 16:00 плановые ремонты запланированы на бульварах Марии Примаченко и Шевченко, а также на улицах Бережки, Вячеслава Радионова, Воссоединения Украины, Владимира Мономаха, Аджарская, Батумская, Ивана Богуна, Молочная, Моховая, Хлебная и многих других.

Что делать, если вашей улицы нет в списке

Полный перечень домов энергетики публикуют на официальном сайте Запорожьеоблэнерго. Если вашего адреса нет в списке, но свет всё равно погас — это может быть аварийное отключение, поэтому стоит обратиться в контакт-центр облэнерго. Время восстановления может сдвинуться в зависимости от сложности работ.

Ранее Politeka сообщала об отключении света в Запорожье на неделю с 14 по 20 сентября.