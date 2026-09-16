Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется по программе УВКБ ООН, которая с апреля 2026 года работает по новому подходу выплат по приоритетам. Размер поддержки зависит от категории — от 2 000 до 12 300 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области доступна через программу УВКБ ООН — с апреля 2026 года организация перешла от многоцелевой денежной помощи (MPCA) к новому подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Как сообщает УВКБ ООН, поддержку по-прежнему получают уязвимые внутренне перемещенные лица, люди, которые вернулись, и другие уязвимые категории населения для покрытия базовых потребностей. Теперь размер выплаты зависит от категории получателя, уровня уязвимости и места проживания.

Какие суммы назначают по новым приоритетам

Самая большая выплата — 12 300 гривен на человека — предусмотрена для эвакуированных и пострадавших от обстрелов. Это единоразовая сумма сроком на 3 месяца. Эвакуированным нужно зарегистрироваться в течение 45 дней после того, как они покинули дом из-за военных рисков.

В прифронтовых районах, в пределах 0–50 км от линии фронта или украинско-российской границы, назначают 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев. Всю сумму можно получить одним платежом, однако сейчас это направление не является приоритетным в программе.

Для самых уязвимых ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и имеют право на государственную помощь на проживание, но не могут ее получить, выплачивают 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен в месяц на ребенка или человека с инвалидностью.

Отдельный размер — для тех, кто вернулся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев: 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев, то есть в общей сложности 10 800 гривен одним платежом.

Как оформить выплату и какие документы нужны

Центры регистрации работают в 16 областях Украины, в частности в Черниговской. ВПЛ, которые соответствуют критериям, проходят собеседование с партнерами УВКБ ООН, а занять очередь можно онлайн — информацию о записи публикуют на сайте r2p.org.ua.

Для регистрации нужны налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета главного заявителя, свидетельства о рождении детей, а также — при необходимости — документы об опекунстве и медицинское заключение.

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