Графики отключения света в Черниговской области на 17 и 18 сентября предусматривают временные обесточивания из-за технического обслуживания электросетей — без света останутся десятки улиц Чернигова.

Графики отключения света в Черниговской области на 17 и 18 сентября снова заставят жителей города сверяться с официальными списками адресов — энергетики предупредили о плановых работах на сетях.

Обесточивания продлятся оба дня с 09:00 до 17:00, а причина — техническое обслуживание электросетей, которое требует временного снятия напряжения. Как сообщает Черниговоблэнерго, без света в эти дни останутся около 70 улиц города Чернигова.

17 сентября отключения затронут ряд улиц, среди которых: 1-й и 2-й Глуховский, Алексеева, Анатолия Ршкурки, Березовая, Белоусская, Борщова, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Героев Чернобыля, Гетмана Полуботка, Глуховская, Гонча, Городнянская, Элеваторная, Забаровский, Заньковецкой, Корюковская, Леонида Каденюка, Леонида Пашина, Липинского, Молчанова, Мстиславская, Новая, Одесская, Памятная, Партизанская, Победы, Первомайская, Подлесная, Подусовская, Полуботка, Приветная, Пятницкая, Ремзаводская, Романа Бжеского, Сагайдак, Садовая, Седневская, Соловьиная, Спортивная, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степной, Степовая, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Харьковская, Шевченко, Юрия Мезенцева.

18 сентября без света останутся большинство тех же улиц, а дополнительно в список вошли: 1-й танковой бригады, Иоанна Максимовича, Михаила Грушевского, Народного руха, Олега Михнюка, Пантелеймоновская и Фабричная.

Где ознакомиться с графиками полностью

Полный перечень адресов, часы и изменения в графиках отключений доступны на официальном сайте Черниговоблэнерго по ссылке https://chernihivoblenergo.com.ua/power_outages. Дополнительную информацию об обесточиваниях можно также найти на сайте Остерской громады — osterska-gromada.gov.ua.

Что стоит сделать жителям

Чтобы избежать неудобств, энергетики рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и павербанки, позаботиться о запасе воды и проверить работу автономных источников питания. При наличии медицинских устройств, требующих постоянного питания, стоит заранее обратиться в соответствующие службы.

Графики отключения света в Черниговской области могут уточняться в течение дня в зависимости от хода ремонтных работ, поэтому энергетики призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах.