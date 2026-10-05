Начало отопительного сезона 2026 года в Сумской области будет зависеть прежде всего от температуры воздуха.

Начало отопительного сезона 2026 года в Сумской области не имеет единой фиксированной даты для всех населенных пунктов.

Согласно постановлению Кабмина №830, отопление должно запускаться не позднее чем через трое суток после того, как средняя температура держится на уровне +8 °C или ниже. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления.

То есть короткое похолодание само по себе не означает, что батареи сразу станут теплыми. Если после нескольких холодных дней снова придет потепление, ситуацию будут оценивать с учетом температурных показателей.

До зимы коммунальные службы проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы.

В Сумах начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил о подготовке хозяйства к холодному периоду. По его словам, у предприятий и социальных учреждений есть резервные источники питания и горючее. Коммунальная инфраструктура, как утверждает чиновник, готова работать даже при возможных энергетических кризисах.

Но вопрос состояния жилищного фонда остается открытым. Предприятия, ответственные за подачу тепла, говорят о готовящихся общих формулировках. Домовые комитеты только начали активно оформлять необходимые разрешения.

Начало отопительного сезона 2026 года в Сумской области для отдельных домов может зависеть не только от погоды, но и от их технической готовности.

ООО «Сумытеплоэнерго» обеспечивает теплом 12 одноэтажных домов в Сумах, которые ранее были кооперативами. Директор компании Дмитрий Васюнин рассказал «Украинскому радио. Суммы», что эти здания системно не готовились к зиме.

Раньше тепло им подавали, несмотря на проблемы с подготовкой. В этом году, по словам руководителя предприятия, подход будет другим: дома должны выполнить установленные технические требования.

«Подготовятся к зиме – будут с теплом, не подготовятся – будет так, как будет», – заявил Васюнин.

Таким образом, жильцам следует следить не только за прогнозом погоды, но и готовностью конкретного дома к подключению.





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