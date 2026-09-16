Дефицит продуктов в Запорожье пока не подтверждается: в Минагрополитики уверяют, что физической нехватки продовольствия в стране нет, но отдельные товары могут временно исчезать с полок после российских ударов по логистике.

Продукты в Запорожье дорожают, а теперь часть товаров может и временно исчезнуть с полок. После российской атаки 8 сентября на завод в Белой Церкви компания REEVA приостановила производство и отгрузку лапши быстрого приготовления — об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Завод REEVA получил прямое попадание: повреждена производственная и складская инфраструктура, работники не пострадали. «Нам нужно время, чтобы оценить масштаб разрушений. Мы временно лишены возможности производить и отгружать продукцию», — пояснили в компании. Когда возобновят поставки, пока не сообщают.

В то же время журналисты inform.zp.ua проверили, грозит ли Запорожью дефицит продуктов. Они посетили АТБ, «Апельмон», «Сільпо» и ТРАШ и убедились, что базовые продукты в наличии. Фото объявлений об ограничении продажи в сети АТБ российская пропаганда использует как «доказательство» дефицита — на самом деле лимиты там ввели из-за оптовых закупок для дальнейшей перепродажи.

Об отсутствии физической нехватки продовольствия заявил и министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. В интервью РБК-Украина он объяснил, что Украина полностью обеспечивает себя хлебом, мукой, маслом, сахаром, мясом птицы и овощами борщового набора, а производство масла превышает внутреннее потребление вдесятеро. Ситуативное отсутствие отдельных товаров, по его словам, связано лишь со сложностями доставки после ударов по распределительным центрам.

В зоне временного риска — товары с коротким сроком хранения: свежие овощи, фрукты, охлажденное мясо и рыба на льду. Критической зависимости от импорта нет: завозят в основном кофе, какао-бобы, экзотические фрукты, океаническую рыбу и соль из-за оккупации «Артемсоли». Чтобы обезопасить поставки, правительство уже передало сетям закрытый список государственных и коммунальных помещений для релокации складов.

Что делать, если нужных товаров нет на полках

В Минагрополитики советуют не скупать крупы мешками: продукции в стране достаточно, а панический спрос лишь заставляет сети быстрее поднимать цены. Если конкретной позиции нет в одном супермаркете, стоит проверить другой — нынешние перебои точечные и кратковременные. По данным inform.zp.ua, перестройка логистики может добавить к стоимости продуктов от 2,5% до 15%.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 14 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, отключение света в Запорожье на неделю с 14 по 20 сентября: опубликован подробный график с адресами.