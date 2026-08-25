Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 26 августа по 1 сентября обещает переменчивую погоду: первые дни недели пройдут с возможными осадками, а максимум прогреет воздух до +28° во вторник, 1 сентября.

Cиноптики уже предупреждали о непогоде на Одесщине накануне, и новая неделя также начнется с переменчивой погоды. С 26 августа по 1 сентября в Одесской области ожидается облачность с прояснениями и возможные осадки в первые дни, а ближе к выходным - стабилизация погоды без дождей.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области в течение недели будет колебаться от +24° до +28°, а ночная - от +18° до +23°.

В среду, 26 августа, воздух днем прогреется до +25°, а ночью опустится до +22°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 27 августа, температура днем удержится на отметке +24° - это самый прохладный день недели. Ночью ожидается +21°. Облачность переменная, также возможны осадки.

В пятницу, 28 августа, столбики термометров днем покажут +24°, а ночью опустятся до +18°. Небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В субботу, 29 августа, воздух прогреется до +27° днем, ночью ожидается +19°. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 30 августа, днем удержится +27°, ночью - +21°. Небо облачное с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, температура днем останется на уровне +27°, ночью опустится до +23°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, воздух прогреется до максимальных за неделю +28°, ночью - до +23°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 1 сентября, с максимумом +28°, а самым прохладным днем будет четверг, 27 августа, когда термометры покажут лишь +24°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки прогнозируют в среду, четверг и пятницу - 26, 27 и 28 августа, а с субботы погода стабилизируется без осадков.

В дни с возможными осадками - 26, 27 и 28 августа - стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге, особенно за рулем. В теплые дни, когда днем ожидается +27...+28°, в частности в выходные и в начале сентября, синоптики советуют пить достаточно воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца.

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