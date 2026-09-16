Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области доступна через новую онлайн-форму — Эстонский совет по делам беженцев (ERC) принимает заявки на гуманитарную денежную помощь для поддержки собственного производства базовых продуктов. Рассказываем, кто может подать запрос и какие документы нужны.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области в рамках программы восстановления средств к существованию снова доступна для подачи — Эстонский совет по делам беженцев (ERC) принимает онлайн-заявки на гуманитарную денежную помощь. Программа действует с 1 июля до 31 декабря 2026 года и поддерживает собственное производство базовых продуктов уязвимыми домохозяйствами, пострадавшими от войны.

Средства предоставляют как грант, но выплата не является автоматической. После получения денег семья должна отчитаться об их использовании — предоставить чеки, акты или фотографии приобретенных товаров и услуг. Каждую заявку оценивают индивидуально, учитывая гуманитарную ситуацию домохозяйства.

Как сообщается на официальном сайте Эстонского совета по делам беженцев (ERC), заполнить и подать запрос можно через онлайн-форму по ссылке. Анкета доступна на украинском языке, а Харьковская область входит в число регионов, где принимают заявки.

Кто может подать заявку

Приоритет отдают домохозяйствам, которые из-за войны сменили место жительства. Дополнительно учитывают критерии уязвимости: хронические болезни и инвалидность I–III групп, семья с детьми и единственным взрослым, трое и более детей до 18 лет, беременность или дети до 2 лет, ветераны, завершившие службу, молодые семьи до 24 лет, домохозяйства только из людей 60+ и безработные члены семьи в возрасте 18–49 и 50+ лет.

Какие документы нужны

Для подачи заявки необходимы документ, удостоверяющий личность, номер мобильного телефона и электронная почта. Переселенцев просят добавить справку ВПЛ каждого члена домохозяйства или другие официальные документы, подтверждающие предыдущее и фактическое место проживания.

Как подать заявку

Анкету заполняют онлайн представители домохозяйства — самостоятельно или с помощью родственников, друзей либо социальных работников. Также просят подтвердить текущее местонахождение: фотографией паспорта с недавним чеком из магазина, счетом за коммунальные услуги или справкой от местной власти. После получения гранта придется отчитаться об использовании средств.

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