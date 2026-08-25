Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 26 августа по 1 сентября показывает резкий перепад температур: от +21° до +29° днем, а к концу недели потеплеет и ночью. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют два дня с осадками и постепенное усиление жары к концу периода.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже фиксировал стремительное изменение температур, а новая неделя в Днепропетровской области продолжает эту тенденцию: перепад между самым теплым и самым прохладным днем достигнет 8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +21° до +29°.

В среду, 26 августа, воздух днем прогреется до +27°, а ночью опустится до +17°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 27 августа, максимальная температура заметно снизится — до +21° днем, ночью останется +17°. Небо затянут облака, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 28 августа, столбики термометров поднимутся лишь до +22° днем, ночью — до +16°. Облачность с прояснениями сохранится, осадки также возможны.

В субботу, 29 августа, погода начнет меняться к лучшему: воздух прогреется до +28° днем, ночью — до +16°. Небо станет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 30 августа, температура удержится на отметке +28° днем и +16° ночью. Облачность с прояснениями, осадков не прогнозируется.

В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до максимальных за неделю +29° днем, а ночью потеплеет до +20°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, температура удержится на отметке +29° днем и +20° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 31 августа, с температурой +29°, а самым прохладным — четверг, 27 августа, когда воздух прогреется лишь до +21°. Общий перепад температур за неделю составит 8°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 27 августа, и пятницу, 28 августа, остальные дни недели будут без дождей.

В дождливые дни, 27 и 28 августа, стоит иметь при себе зонт и быть внимательными на дороге из-за возможного мокрого покрытия. В теплые дни в конце недели, когда воздух прогреется до +28-29°, синоптики рекомендуют пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца.

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