Подорожание проезда в Днепропетровской области с 26 августа станет вторым повышением в этом году — в городских автобусах Самара уже появились объявления о новом тарифе.

Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается — с 26 августа в городских автобусах Самара стоимость проезда вырастет с 25 до 28 гривен, соответствующие объявления уже появились в салонах общественного транспорта.

Как сообщает «Полезная газета города Самар», это уже второе повышение тарифа на проезд в этом году. Предыдущее подорожание произошло 13 апреля — тогда цена билета выросла до 25 гривен. За четыре с половиной месяца стоимость поездки в городских автобусах увеличилась на 3 гривны.

Новый тариф в 28 гривен будет действовать для всех пассажиров городских автобусных маршрутов Самара. Объявления об изменении стоимости проезда перевозчики уже разместили непосредственно в салонах транспортных средств — пассажиры могут ознакомиться с новыми условиями заранее.

Что известно о подорожании проезда в регионе

Подорожание проезда в Днепропетровской области происходит на фоне общего роста транспортных расходов по всей Украине. Перевозчики объясняют повышение тарифов подорожанием топлива, запчастей и необходимостью повышать заработную плату водителям в условиях дефицита кадров.

В других городах Днепропетровской области тарифы на проезд также пересматриваются. Местные власти и перевозчики ведут переговоры об экономически обоснованных тарифах, однако окончательные решения принимаются на уровне каждой отдельной громады.

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