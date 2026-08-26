Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 26 серпня стане другим підвищенням цього року — у міських автобусах Самара вже з'явилися оголошення про новий тариф.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області продовжується — з 26 серпня у міських автобусах Самара вартість проїзду зросте з 25 до 28 гривень, відповідні оголошення вже з'явилися в салонах громадського транспорту.

Як повідомляє «Корисна газета міста Самар», це вже друге підвищення тарифу на проїзд цього року. Попереднє подорожчання відбулося 13 квітня — тоді ціна квитка зросла до 25 гривень. За чотири з половиною місяці вартість поїздки у міських автобусах збільшилася на 3 гривні.

Новий тариф у 28 гривень діятиме для всіх пасажирів міських автобусних маршрутів Самара. Оголошення про зміну вартості проїзду перевізники вже розмістили безпосередньо в салонах транспортних засобів — пасажири можуть ознайомитися з новими умовами заздалегідь.

Що відомо про подорожчання проїзду в регіоні

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбувається на тлі загального зростання транспортних витрат по всій Україні. Перевізники пояснюють підвищення тарифів здорожчанням пального, запчастин та необхідністю підвищувати заробітну плату водіям в умовах дефіциту кадрів.

В інших містах Дніпропетровської області тарифи на проїзд також переглядаються. Місцева влада та перевізники ведуть переговори щодо економічно обґрунтованих тарифів, однак остаточні рішення ухвалюються на рівні кожної окремої громади.

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