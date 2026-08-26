Брауни — любимый шоколадный десерт, и этот рецепт обещает влажную тягучую серединку, которая остается свежей несколько дней благодаря одному неожиданному ингредиенту в тесте.

Рецепт бисквита с идеальной текстурой мы уже публиковали — а брауни готовится совсем иначе и не требует взбивания яичных белков до пышной пены.

Брауни — это шоколадный десерт с плотной, тягучей серединкой и тонкой хрустящей корочкой сверху. Этот рецепт хорош тем, что не требует никакого специального оборудования: достаточно сотейника, венчика и пары мисок. Ингредиенты не нужно заранее вынимать из холодильника, а готовый брауни остается влажным и сочным несколько дней подряд. Секрет насыщенного шоколадного вкуса без лишней сладости — растворимый кофе, который добавляют в тесто: он усиливает аромат какао, совершенно не придавая привкуса кофе.

Ингредиенты для брауни

масло сливочное несоленое — 227 г (размягченное или порезанное на кусочки для быстрого растапливания)

шоколадные капли полусладкие — примерно 450 г (2,5 стакана), разделить на две части

яйца крупные — 4 шт.

сахар гранулированный — 250 г (1 1/4 стакана)

растворимый кофе (гранулы) — 1 ст. ложка

масло легкое оливковое или растительное — 45 мл (3 ст. ложки)

ванильный экстракт — 15 мл (1 ст. ложка)

пшеничная мука — примерно 85 г (2/3 стакана)

какао-порошок несладкий — примерно 50 г (1/2 стакана)

разрыхлитель — 1,5 ч. ложки

соль — 0,5 ч. ложки

Как приготовить брауни: пошагово

Разогрейте духовку до 175-180°C. Смажьте маслом квадратную форму примерно 23х23 см и застелите её пергаментной бумагой.

В сотейнике на слабом огне растопите 2 стакана шоколадных капель вместе с маслом, постоянно помешивая. Отставьте массу в сторону и дайте остыть 15 минут.

В отдельной большой миске взбейте яйца, сахар, гранулы растворимого кофе, масло и ванильный экстракт. Влейте остывшую шоколадную массу в яичную смесь и перемешайте до однородности.

В другой миске смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Лопаткой осторожно вмешайте сухие ингредиенты в шоколадное тесто — ровно до исчезновения сухих полос, не перемешивайте слишком долго.

Переложите тесто в подготовленную форму и посыпьте сверху оставшимися шоколадными каплями.

Выпекайте брауни 35-40 минут при 175-180°C. Если любите влажную тягучую серединку, хватит 35-37 минут — зубочистка будет выходить из теста влажной. Для более плотного и сухого брауни держите в духовке 40 минут, тогда зубочистка выйдет с влажными крошками.

Дайте брауни остыть почти до комнатной температуры и только тогда разрежьте на порционные квадратики — так они останутся более сочными.

Готовый брауни можно хранить при комнатной температуре до 4-5 дней, плотно накрыв пленкой и положив в герметичный контейнер, или заморозить на срок до 3 месяцев. Подавайте брауни с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками с шоколадным топингом или свежей малиной — а для праздничного вида можно покрыть его шоколадным ганашем.

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