Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 16 по 22 сентября показывает, что большинство дней будет тёплыми и малооблачными, а в конце недели дневная температура опустится до +17° и синоптики прогнозируют осадки.

обновлённый прогноз погоды для Одесской области уже показывал постепенное изменение температурного фона, а новая неделя подтверждает эту тенденцию. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в Одесской области с 16 по 22 сентября преимущественно будет держаться тёплая погода, но в конце периода придут дожди и прохлада.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Одесской области в течение недели будет колебаться от +17° до +23°.

В среду, 16 сентября, воздух днём прогреется до +22°, а ночью температура опустится до +15°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В четверг, 17 сентября, столбики термометров днём покажут +21°, ночью — +16°. Облачность малооблачная, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, днём ожидается +21°, ночью +16°. Облачность переменная, дождя не будет.

В субботу, 19 сентября, температура днём удержится на отметке +22°, ночью — +16°. Небо малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +23°, ночью — +17°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 21 сентября, днём также сохранится +23°, ночью +18°. Небо станет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, температура днём резко снизится до +17°, ночью — +16°. Облачность малооблачная, но возможны осадки.

Самым тёплым днём недели станет воскресенье, 20 сентября, когда воздух прогреется до +23°. Самым прохладным ожидается вторник, 22 сентября, — всего +17°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют в понедельник, 21 сентября, и вторник, 22 сентября.

Синоптики советуют одесситам в понедельник и вторник иметь при себе зонт и быть внимательными на дороге из-за возможных осадков. Поскольку в конце недели температура снижается, стоит одеваться немного теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 сентября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 14 по 20 сентября.

Как сообщала Politeka, погода удивит жителей Одесской области: синоптики дали прогноз на неделю с 9 по 15 сентября.