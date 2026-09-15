Графики отключения света в Полтавской области 16 сентября продлятся с 08:00 до 17:00.

Отключение воды в Полтаве, о которых ранее сообщал водоканал, — не единственная коммунальная неприятность для области на этой неделе. Во вторник, 16 сентября, в Новосанжарской громаде запланированы отключения электроэнергии сразу в более чем полутора десятках сел. Как сообщает сайт Новосанжарской громады, электромонтеры будут проводить капитальные ремонты и техническое обслуживание сетей с 08:00 до 17:00.

Согласно графикам отключения света в Полтавской области на 16 сентября, работы на линиях начнутся утром и продлятся весь рабочий день. То есть часть домохозяйств останется без электроэнергии на девять часов подряд — пока бригады будут выполнять ремонт.

Какие населенные пункты обесточат

Плановые перерывы в электроснабжении затронут села Дубина, Пологи, Клюсовка, Руденковка, Балевка, Висичи, Ганжи, Кунцево, Собковка, Старые Санжары, Кобы, Малый Кобелячок, Бечевое, Великий Кобелячок, Поповое и Забридки. В каждом из них без света останутся лишь отдельные улицы и номера домов, а не весь населенный пункт.

Причиной временных отключений в громаде называют выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов оператора системы распределения, а также техническое обслуживание электросетей, кроме расчистки трасс воздушных линий.

Что делать жителям

Жителям перечисленных сел советуют заранее зарядить телефоны и павербанки и учесть, что в указанные часы не будут работать электроприборы, насосы и холодильники. Полный перечень улиц и номеров домов по каждому селу опубликован в объявлении на сайте громады.

Ранее Politeka сообщала, подготовьте павербанки: опубликованы графики отключения света в Полтавской области на неделю с 14 по 20 сентября.

Также Politeka сообщала, без электричества на многие часы: 10 и 11 сентября вводят графики отключения света в Полтавской области.