Брауні — улюблений шоколадний десерт, і цей рецепт обіцяє вологу тягучу серединку, яка тримається свіжою кілька днів завдяки одному несподіваному інгредієнту в тісті.

Рецепт бісквіта з ідеальною текстурою ми вже публікували — а брауні готується зовсім інакше і не потребує збивання яєчних білків до пишної піни.

Брауні — це шоколадний десерт із щільною, тягучою серединкою й тонкою хрусткою скоринкою зверху. Цей рецепт хороший тим, що не вимагає жодного спеціального обладнання: достатньо сотейника, віночка й пари мисок. Інгредієнти не треба заздалегідь виймати з холодильника, а готовий брауні залишається вологим і соковитим кілька днів поспіль. Секрет насиченого шоколадного смаку без зайвої солодкості — розчинна кава, яку додають у тісто: вона підсилює аромат какао, зовсім не надаючи присмаку кави.

Інгредієнти для брауні

масло вершкове несолене — 227 г (пом'якшене або порізане на кусочки для швидшого розтоплення)

шоколадні краплі напівсолодкі — приблизно 450 г (2,5 склянки), поділити на дві частини

яйця великі — 4 шт.

цукор гранульований — 250 г (1 1/4 склянки)

розчинна кава (гранули) — 1 ст. ложка

олія легка оливкова або рослинна — 45 мл (3 ст. ложки)

ванільний екстракт — 15 мл (1 ст. ложка)

пшеничне борошно — приблизно 85 г (2/3 склянки)

какао-порошок несолодкий — приблизно 50 г (1/2 склянки)

розпушувач — 1,5 ч. ложки

сіль — 0,5 ч. ложки

Як приготувати брауні: покроково

Розігрійте духовку до 175-180°C. Змастіть маслом квадратну форму приблизно 23х23 см і застеліть її пергаментним папером.

У сотейнику на слабкому вогні розтопіть 2 склянки шоколадних крапель разом із маслом, постійно помішуючи. Відставте масу вбік і дайте охолонути 15 хвилин.

В окремій великій мисці збийте яйця, цукор, гранули розчинної кави, олію та ванільний екстракт. Влийте охолоджену шоколадну масу в яєчну суміш і перемішайте до однорідності.

В іншій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль. Лопаткою обережно вмішайте сухі інгредієнти у шоколадне тісто — рівно до зникнення сухих смуг, не перемішуйте занадто довго.

Перекладіть тісто у підготовлену форму та посипте зверху рештою шоколадних крапель.

Випікайте брауні 35-40 хвилин при 175-180°C. Якщо любите вологу тягучу серединку, вистачить 35-37 хвилин — зубочистка виходитиме з тіста вологою. Для щільнішого і суше брауні тримайте в духовці 40 хвилин, тоді зубочистка вийде з вологими крихтами.

Дайте брауні охолонути майже до кімнатної температури і лише тоді розріжте на порційні квадратики — так вони залишаться соковитішими.

Готовий брауні можна зберігати при кімнатній температурі до 4-5 днів, щільно накривши плівкою і поклавши в герметичний контейнер, або заморозити на термін до 3 місяців. Подавайте брауні з кулькою ванільного морозива, збитими вершками з шоколадним топінгом або свіжою малиною — а для святкового вигляду можна покрити його шоколадним ганашем.

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