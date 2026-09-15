Графики отключения света в Виннице на 16 и 17 сентября уже опубликованы — плановые отключения затронут сразу несколько районов города и прилегающие населенные пункты.

Как сообщает «Винницаоблэнерго», в среду 16 сентября и в четверг 17 сентября бригады будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому жителям части улиц придется провести несколько часов без электроэнергии. Отключения будут плановыми, а не аварийными, и продлятся в светлое время суток.

Первыми, уже 16 сентября, без света останутся жители Винницких Хуторов. С 09:00 до 16:30 обесточат улицы Абрикосовую, Березовую, Богдана Хмельницкого, Суворова, Украинскую, Чехова, Шевченко и прилегающие переулки и проезды — в частности Ивана Пулюя, Кооперативную, Леся Курбаса, Насти Присяжнюк, Омеляна Грабца, Джеймса Мейса, Волынца, Гетьмана Мазепы, Гната Юры, Кибальчича, Топольского.

На следующий день, 17 сентября, с 09:00 до 16:00 работы переместятся сразу в несколько локаций. Самый большой перечень адресов — в Виннице и Луке-Мелешковской: это 1-й Левадный, 6-й Аграрный, Бузький, улицы Аграрная, Архитектора Артынова, Барвистая, Гданьская, Грушевая, Демчука, Добрых соседей, Евгения Коновальца, Замостянская, Затишная, Ивана Николайчука, И. Франко, Квитневая, Квитучая, Киянко, Князей Кориатовичей, Крутнев Яр, Левадная, Левка Лукьяненко, Левобережная, Мариупольская, Николая Костомарова, Мирослава Скорика, Молодежная, Нагорная, Пирогова, Северина Наливайко, Славетная, Соборная, Староместская, Украинская, Якова Гальчевского, Якова Шепеля и прилегающие переулки и проезды. В Луке-Мелешковской также обесточат улицу Карьерную.

В тот же день 17 сентября, также с 09:00 до 16:00, без света останутся жители Агрономического на улицах Вишневой, Генерала Гандзюка, Князей Кориатовичей, Пирогова и П. Шульги. Отдельно энергетики подтвердили отключение в Виннице по адресу Пирогова, 89А, 93, 93/20, 97А, 99А, 101, 103, 103/19, 103А, 105, 113/2.

Что делать во время планового отключения

Энергетики напоминают: на время обесточивания стоит заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а также позаботиться о запасе воды. Бытовую технику, которая может пострадать от перепадов напряжения, лучше выключить из розеток. Восстановление электроснабжения обычно происходит сразу после завершения работ — по указанному графику ориентировочно до 16:00–16:30.

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