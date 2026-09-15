Денежная помощь в Черниговской области стала доступнее для горожан — в Чернигове увеличили количество пунктов, где принимают документы на разовую выплату по программе «Зимовая поддержка». Об этом сообщили в Черниговском городском совете.

Решение расширить сеть пунктов приема приняли из-за настоящего ажиотажа среди черниговцев. Люди массово обращаются, чтобы успеть подать заявление и до зимы получить деньги на подготовку к отопительному сезону. По свидетельству местных жителей, очереди в пункты выстраивались ещё с четырёх утра.

Что известно о программе «Зимовая поддержка»

«Зимовая поддержка» — это разовая денежная помощь, которую предоставляют жителям Чернигова как финансовый ресурс на подготовку к зимнему сезону. Программу реализует городская власть, а средства распределяют по поданным заявкам через пункты приёма документов.

Из-за большого количества обращений уже в первые дни стало ясно, что имеющихся пунктов не хватает. Поэтому городское управление оперативно добавило новые локации, чтобы разгрузить очереди и дать людям более удобную возможность оформить помощь.

Как подать заявление на «Зимовую поддержку»

Чтобы оформить разовую денежную помощь, черниговцам следует лично обратиться в один из пунктов приёма документов. Предварительно стоит уточнить актуальный перечень локаций и часы их работы.

Что нужно иметь при себе

Для подачи заявки обычно запрашивают документ, удостоверяющий личность, и банковские реквизиты счёта, куда поступят средства. Точный перечень нужных документов лучше уточнить непосредственно в пункте приёма или на страницах Черниговского городского совета.

Конкретный размер выплаты и сроки рассмотрения заявок определяют при оформлении. Эти цифры в источнике отдельно не названы, поэтому их следует уточнять на месте.

Поскольку спрос высокий, организаторы советуют не откладывать подачу, чтобы избежать длинных очередей, и приходить заранее или в менее загруженные пункты.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПО в Черниговской области: сколько можно получить и как оформить выплату.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Чернигове: кто может получить финансовую поддержку от городских властей.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПО в Черниговской области: три категории украинцев могут получить поддержку.