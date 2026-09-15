Ветеран Хаб приглашает воинов, ветеранов, ветеранок и их близких из Черниговской области на бесплатные психологические, юридические и карьерные консультации, а также в онлайн-группы поддержки.

Денежная помощь в Черниговской области — это не единственный формат поддержки защитников: жители региона могут бесплатно получить психологические, юридические и карьерные консультации, а также присоединиться к онлайн-группам поддержки.

Как сообщает сайт города Чернигова 0462.ua, Ветеран Хаб приглашает воинов, ветеранов, ветеранок и их близких из Черниговской области воспользоваться бесплатной поддержкой. Обратиться можно на Линию поддержки, которая работает ежедневно с 9:01 до 21:00 по номеру 067 348 28 68.

Онлайн-группы поддержки

Группы позволяют быть среди людей со схожим опытом и говорить о том, что происходит в жизни, в безопасном и модерируемом пространстве. Ветеран Хаб проводит отдельные группы для разных категорий близких военных:

жен и партнерок, ожидающих своих любимых со службы;

матерей, ожидающих своих детей;

членов семей погибших воинов и воительниц;

членов семей пропавших без вести воинов и воительниц;

членов семей, чьи близкие находятся в плену.

Встречи проходят онлайн. При формировании групп команда учитывает опыт участниц: люди, проживающие разные обстоятельства — ожидание близкого человека со службы, плен, пропажа без вести или гибель — не попадают в одну группу.

Индивидуальные консультации

Отдельно воины, ветераны, ветеранки и их близкие могут обратиться на Линию поддержки за индивидуальной консультацией по трем направлениям:

психологические — когда трудно справиться с тревогой, истощением, напряжением, изменениями в отношениях или другими переживаниями, связанными с проживанием сложных опытов;

— когда трудно справиться с тревогой, истощением, напряжением, изменениями в отношениях или другими переживаниями, связанными с проживанием сложных опытов; юридические — сориентируют в правах, документах, выплатах, статусах и дальнейших действиях в конкретной ситуации;

— сориентируют в правах, документах, выплатах, статусах и дальнейших действиях в конкретной ситуации; карьерные — помогут определить профессиональное направление, переосмыслить военный опыт, подготовить резюме, найти возможности для обучения, переквалификации или поиска работы.

Если человек не знает, к какому именно специалисту обратиться, команда поможет структурировать запрос и определить возможный маршрут поддержки.

Как обратиться за помощью

Обратиться на Линию поддержки Ветеран Хаба можно ежедневно с 9:01 до 21:00 по номеру 067 348 28 68. Все услуги в рамках проекта бесплатны; стоимость звонков — согласно тарифу вашего оператора. Для участия в онлайн-группах необходимо заполнить регистрационную форму.

Ветеран Хаб — сеть поддержки воинов и их близких. Организация предоставляет психологические, юридические и карьерные консультации, проводит группы поддержки, исследует опыт воинов, ветеранов, ветеранок и их близких и создает решения для их благополучия.

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