Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 16 по 22 сентября показывает сначала тёплую погоду с максимумом +26° в понедельник, а затем резкое похолодание до +16° во вторник с возможными осадками.

предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже фиксировал стремительные перепады температур, и текущая неделя подтверждает эту тенденцию. Днепропетровщину ждёт сначала тёплая погода, а к концу недели — резкое похолодание с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +16° до +26°.

В среду, 16 сентября, воздух прогреется до +21° днём, а ночью охладится до +12°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В четверг, 17 сентября, столбики термометров днём покажут +22°, ночью — +13°. Небо преимущественно малооблачное, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, температура днём удержится на отметке +23°, ночью опустится до +12°. Облачность малооблачная, осадки не прогнозируются.

В субботу, 19 сентября, днём ожидается +24°, ночью — +13°. Небо малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, воздух прогреется до +25° днём, ночью — до +14°. Облачность переменная, осадков не прогнозируется.

В понедельник, 21 сентября, синоптики ожидают пик тепла — днём до +26°, ночью +16°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 22 сентября, погода резко изменится: днём лишь +16°, ночью также +16°. Небо затянет облаками, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 21 сентября, с максимумом +26°, а самым прохладным — вторник, 22 сентября, когда температура опустится до +16°. Перепад температур за неделю составляет 10°, а осадки прогнозируют именно во вторник, 22 сентября.

В тёплые дни недели, когда воздух прогревается до +24…+26°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. А ближе к вторнику, когда ожидается резкое похолодание до +16° и возможные осадки, синоптики советуют одеваться теплее и иметь при себе зонт — особенно это касается людей пожилого возраста.

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