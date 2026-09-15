Графики отключения света в Днепропетровской области 16 и 17 сентября опубликовали энергетики — плановые ремонтные работы оставят без электроснабжения часть жителей Днепра, Павлограда, Жёлтых Вод, Вольногорска и Криворожского района.

Графики отключения света в Днепропетровской области 16 и 17 сентября опубликовали энергетики. Плановые работы на электросетях оставят без света часть потребителей в Днепре, Павлограде, Жёлтых Водах, Вольногорске и Криворожском районе.

О плановых работах сообщает ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК». Отключения связаны с ремонтами электросетей, поэтому компания заранее обнародовала перечень адресов, чтобы жители успели подготовиться. Актуальные графики публикуют в телеграм-канале https://t.me/cek_info/.

Днепр

16 сентября, с 08:00 до 18:00: ул. Аллы Горской, 90; ул. Каунасская, 17; ул. Рабочая, 67, 97, 99, 99А, 148, 152; ул. Братьев Горобцов, 64А; ул. Криворожская, 12А, 14, 14А; пер. Станкостроительный, 4; ул. Василия Слипака, 50А; ул. Дениса Котенко, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6; просп. Богдана Хмельницкого, 109, 111, 113, 122А.

17 сентября, с 08:00 до 18:00: ул. Академика Янгеля, 9, 15, 17, 19, 21-23, 25, 27, 29, 33; ул. Фабрично-заводская, 23, 23А; ул. Строителей, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21; ул. Энергетическая, 8, 10, 10А, 12, 14; ул. Новокрымская, 44, 46, 48; пер. Новокрымский, 1-8; ул. Василия Слипака, 50, 52; ул. Инженерная, 1, 3; просп. Богдана Хмельницкого, 111-117 (нечётные); шоссе Запорожское, 40.

Самарский район

17 сентября, с 08:00 до 18:00: с. Губиниха, ул. Зоряна, 6Г, 7, 9, 11, 34Г, 47А.

Павлоград

16 сентября, с 08:00 до 18:00: ул. Новая, 1А. 17 сентября, с 08:00 до 18:00: ул. Промышленная, 1.

Жёлтые Воды

16 сентября, с 07:30 до 18:00: ул. Абрикосовая, Авангардная, Геологическая, Героев Украины, Музейная, Национальной гвардии Украины, Олимпийская, Полевая, Рудная, Саксаганская, Спортивная, С. Шилова, Счастливая; переулки Вишнёвый, Горняцкий, Межевой, Столбы, Удельный. Также с 08:00 до 18:00 — ул. Промышленная, 4.

17 сентября, с 07:30 до 18:00: улицы Авангардная, Строителей, В. Белинского, Владимира Ивасюка, Геологическая, Героев УПА, Гимназическая, Гоголя, Ивана Выговского, Национальной гвардии Украины, Новая, Олимпийская, Полевая, Рудная, Саксаганская, Спортивная, Счастливая, Яворницкого; переулки Воли, Дачный, Жёлтый, Ивана Мазепы, Казацкий, Коцюбинского, Майдановский, Марьяновский, Межевой, Августовский, Сечевой, Солнечный, Удельный; с. Марьяновка — ул. Первомайская, переулки Виноградный, Ореховый, Дачный, Коцюбинского, Набережный. Также с 08:00 до 18:00 — ул. Европейская, Музейная, Хмельницкого, Школьная, площадь Мира.

Вольногорск

16 сентября, с 08:00 до 17:30: бульвар Мира, 10; ул. Молодёжная, 32А, 34А, 55; ул. Центральная, 28-36, 45, 51, 51А, 51Б, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А.

Криворожский район

16 сентября: с 07:30 до 18:00 — г. Кривой Рог, ул. Желтонога, 51А, 139; с. Широкая Дача, ул. Вишнёвая, 81; с 08:00 до 17:00 — с. Широкое, ул. Верхняя Набережная, 30, ул. Степная; с 08:00 до 18:00 — с. Широкая Дача, ул. Вишнёвая, 6; с. Широкое, микрорайон Восточный, 6-10.

17 сентября: с 07:30 до 18:00 — г. Кривой Рог, ул. Генерала Безручко, 43, ул. Горняков, 46; с. Апостолово, ул. Элеваторная, 3, ул. Херсонская, 1К; с 08:00 до 17:00 — с. Широкое, улицы Заречная, Молдавская, Степная, пер. Степной.

Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может зависеть от хода ремонтных работ. Актуальные графики отключений публикуют в телеграм-канале ЦЭК.

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