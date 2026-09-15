Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 16 по 22 сентября показывает умеренное тепло без резких скачков: днем воздух прогреется до +25° в понедельник, а самым прохладным будет +19° в среду. Во вторник, 22 сентября, синоптики прогнозируют возможные осадки.

погода в Харьковской области уже резко менялась неделей ранее, а теперь синоптики фиксируют умеренное потепление с небольшим перепадом температур: за неделю с 16 по 22 сентября столбики термометров днем будут колебаться от +19° до +25°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Харьковской области будет держаться в пределах от +19° до +25°, а ночная — от +10° до +15°.

В среду, 16 сентября, воздух прогреется лишь до +19°, а ночью ожидается +12°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

Четверг, 17 сентября, принесет небольшое потепление: днем до +21°, ночью — до +11°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, столбик термометра поднимется до +22°, а ночью опустится до +10°. Облачность малооблачная, осадков не предвидится.

Суббота, 19 сентября, порадует температурой до +23° днем и +10° ночью. Небо малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, днем удержится +23°, ночью — +11°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Понедельник, 21 сентября, станет самым теплым днем недели: днем до +25°, ночью до +14°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 22 сентября, температура днем снизится до +20°, а ночью повысится до +15°. Небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 21 сентября, с температурой до +25°, а самым прохладным — среда, 16 сентября, когда воздух прогреется лишь до +19°. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки прогнозируют только во вторник, 22 сентября, остальные дни останутся без осадков.

Во вторник, когда возможны осадки, стоит взять зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В остальные дни, когда температура держится на отметке +19...+25°, комфортно планировать прогулки и дела как днем, так и вечером, однако вечерами стоит иметь при себе легкую куртку — ночная температура опускается до +10°.

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