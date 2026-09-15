В Ровенской области стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению отличается более чем вдвое в зависимости от населенного пункта. Дороже всего кубометр воды стоит в Рокитном — 163,7 грн, а дешевле всего в областном центре, где тариф составляет 68,45 грн.

Тарифы на воду в Ровенской области опубликовали 15 сентября — в регионе появилась сравнительная статистика стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению по городам и поселкам. Диапазон цен оказался существенным: разница между самым дешевым и самым дорогим тарифом превышает вдвое.

Самые высокие тарифы фиксируют в северных и восточных общинах области, тогда как в крупнейших городах цены остаются умеренными. Данные обнародовал председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш.

Сколько стоит кубометр воды по общинам

Дороже всего водоснабжение и водоотведение обходится в Рокитном — там кубометр воды стоит 163,7 грн. Дешевле всего — в областном центре: в Ровно тариф составляет 68,45 грн за кубометр.

Полный перечень тарифов выглядит так:

Рокитное — 163,7 грн;

Радивилов — 157,6 грн;

Корец — 142,99 грн;

Дубровица — 139,33 грн;

Млинов — 120,06 грн;

Острог — 116,66 грн;

Вараш — 108,29 грн;

Сарны — 102,15 грн;

Демидовка — 101,73 грн;

Березно — 99,64 грн;

Володимирец — 84,74 грн;

Костополь — 80,24 грн;

Здолбунов — 77,35 грн;

Дубно — 76,74 грн (объявленная корректировка до 87,14 грн);

Ровно — 68,45 грн.

Рассмотрение повышения тарифов отложили

Параллельно Ровенский областной совет временно отложил рассмотрение вопроса о повышении тарифов для КП «Ривнеоблводоканал» и ЧАО «Ривнеазот». Такое решение приняли, чтобы предприятия могли скорректировать расчеты к актуальным показателям и пройти необходимые процедурные согласования.

Что это значит для жителей

Для потребителей это означает, что в ближайшее время действующие тарифы на воду в большинстве общин области остаются без изменений. Пересмотр стоимости услуг областного водоканала возможен только после завершения всех расчетов и согласований, поэтому в платежках пока остаются прежние суммы.

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