Тарифы на воду в Ровенской области опубликовали 15 сентября — в регионе появилась сравнительная статистика стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению по городам и поселкам. Диапазон цен оказался существенным: разница между самым дешевым и самым дорогим тарифом превышает вдвое.
Самые высокие тарифы фиксируют в северных и восточных общинах области, тогда как в крупнейших городах цены остаются умеренными. Данные обнародовал председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш.
Сколько стоит кубометр воды по общинам
Дороже всего водоснабжение и водоотведение обходится в Рокитном — там кубометр воды стоит 163,7 грн. Дешевле всего — в областном центре: в Ровно тариф составляет 68,45 грн за кубометр.
Полный перечень тарифов выглядит так:
- Рокитное — 163,7 грн;
- Радивилов — 157,6 грн;
- Корец — 142,99 грн;
- Дубровица — 139,33 грн;
- Млинов — 120,06 грн;
- Острог — 116,66 грн;
- Вараш — 108,29 грн;
- Сарны — 102,15 грн;
- Демидовка — 101,73 грн;
- Березно — 99,64 грн;
- Володимирец — 84,74 грн;
- Костополь — 80,24 грн;
- Здолбунов — 77,35 грн;
- Дубно — 76,74 грн (объявленная корректировка до 87,14 грн);
- Ровно — 68,45 грн.
Рассмотрение повышения тарифов отложили
Параллельно Ровенский областной совет временно отложил рассмотрение вопроса о повышении тарифов для КП «Ривнеоблводоканал» и ЧАО «Ривнеазот». Такое решение приняли, чтобы предприятия могли скорректировать расчеты к актуальным показателям и пройти необходимые процедурные согласования.
Что это значит для жителей
Для потребителей это означает, что в ближайшее время действующие тарифы на воду в большинстве общин области остаются без изменений. Пересмотр стоимости услуг областного водоканала возможен только после завершения всех расчетов и согласований, поэтому в платежках пока остаются прежние суммы.
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