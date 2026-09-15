Тарифы на воду в Ровенской области опубликовали 15 сентября — в регионе появилась сравнительная статистика стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению по городам и поселкам. Диапазон цен оказался существенным: разница между самым дешевым и самым дорогим тарифом превышает вдвое.

Самые высокие тарифы фиксируют в северных и восточных общинах области, тогда как в крупнейших городах цены остаются умеренными. Данные обнародовал председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш.

Сколько стоит кубометр воды по общинам

Дороже всего водоснабжение и водоотведение обходится в Рокитном — там кубометр воды стоит 163,7 грн. Дешевле всего — в областном центре: в Ровно тариф составляет 68,45 грн за кубометр.

Полный перечень тарифов выглядит так:

  • Рокитное — 163,7 грн;
  • Радивилов — 157,6 грн;
  • Корец — 142,99 грн;
  • Дубровица — 139,33 грн;
  • Млинов — 120,06 грн;
  • Острог — 116,66 грн;
  • Вараш — 108,29 грн;
  • Сарны — 102,15 грн;
  • Демидовка — 101,73 грн;
  • Березно — 99,64 грн;
  • Володимирец — 84,74 грн;
  • Костополь — 80,24 грн;
  • Здолбунов — 77,35 грн;
  • Дубно — 76,74 грн (объявленная корректировка до 87,14 грн);
  • Ровно — 68,45 грн.
Повышение тарифов на воду в Ровенской области

Рассмотрение повышения тарифов отложили

Параллельно Ровенский областной совет временно отложил рассмотрение вопроса о повышении тарифов для КП «Ривнеоблводоканал» и ЧАО «Ривнеазот». Такое решение приняли, чтобы предприятия могли скорректировать расчеты к актуальным показателям и пройти необходимые процедурные согласования.

Что это значит для жителей

Для потребителей это означает, что в ближайшее время действующие тарифы на воду в большинстве общин области остаются без изменений. Пересмотр стоимости услуг областного водоканала возможен только после завершения всех расчетов и согласований, поэтому в платежках пока остаются прежние суммы.

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