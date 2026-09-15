Графики отключения света в Харьковской области с 16 по 18 сентября будут введены с самого утра и примерно до 17:00.

Графики отключения света в Харьковской области снова обновили — на этот раз плановые отключения в рабочие часы коснутся жителей Люботинской громады Харьковского района.

Плановые графики отключения света в Харьковской области на 16–18 сентября предусматривают отключения в рабочие часы: электроснабжение будут прекращать примерно с 08:00, а восстанавливать ближе к 17:00.

Об этом сообщает официальный сайт Люботинской громады — подробные графики опубликованы за 16 сентября, 17 сентября и 18 сентября.

Какие улицы обесточат 16 сентября

Первое отключение 16 сентября продлится с 08:00 до 17:00. Под него попадают улицы Анатолия Абросимова, Мира, Богдана Свида, Каштанова, Чкалова и Майская, а также переулки Леонтовича и Федора Балавенского.

В тот же день с 09:00 до 16:00 свет будут отключать на улицах Восточной, Юрия Бардакова и Слобожанской, а также в садовых товариществах «Дорожник», «Запрудное» и «Криничное».

График на 18 сентября

18 сентября основное отключение запланировано с 08:00 до 17:00. Кроме центральных улиц, в список добавляются улицы Деповская, Больничная, Мистецкая, Дмитриевская, Княжая, Коцюбинского и Садовая.

Отдельные участки будут обесточивать с 09:00 до 16:00 — в частности переулки Железнодорожный, Троицкий и Княжий, а также часть домов на улицах Крутая, Огородная и Хижного.

Что делать жителям

В громаде советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Точный график по каждому адресу можно проверить в разделе новостей на официальном сайте громады.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: опубликованы графики отключения света в Харьковской области 10 сентября.

Также Politeka сообщала, изменение графика поездов в Харьковской области: какие рейсы отменят 15 и 16 сентября.