Графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 августа опубликованы: плановые ремонтные работы обесточат улицы в Новоукраинке, Каменном Мосту, Новоархангельске, Петровом и Палиевке.

Графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 августа предусматривают плановые отключения сразу в нескольких громадах. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго.

Кто останется без света 27 августа

В четверг, 27 августа, электроэнергию будут отключать с 8:00 до 17:00. Работы затронут жителей Новоукраинки и Каменного Моста.

В Новоукраинке без света будут улицы Пятихатская, переулок Средний, Владимира Короленко, Березневая, Вячеслава Черновола, Ставковая, Александра Довженко, Побережная, Софиевская, Левка Лукьяненко, Юрия Чайковского, Николая Вороного, переулки Короткий и Речной, а также Богдана Хмельницкого, Перемоги, Героев УПА и Тобилевичей.

В Каменном Мосту обесточат улицы Березневая, Центральная, Карьерная и Школьная.

Какие адреса отключат 28 августа

В пятницу, 28 августа, график будет действовать с 9:00 до 18:00. Отключения затронут Новоархангельск, Петрово и Палиевку.

В Новоархангельске без электроснабжения останутся улицы В. Т. Жебровского, Пугачева и Лермонтова. В Петровом — Школьная, переулок Казацкий и Ингулецкая. В Палиевке — Школьная, Леси Украинки, Пятихатка, Покровы и Спортивная.

Что стоит знать жителям

Энергетики рекомендуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а владельцам автономных источников питания — проверить их готовность. Время восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от хода капитального ремонта. Уточнить информацию о графиках можно в круглосуточном кол-центре Кировоградоблэнерго по номеру 0-800-501-148.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Кировоградской области 25 и 26 августа.

Также Politeka сообщала, будет сложная неделя: в Кировоградской области вводят жесткие графики отключения света с 24 по 30 августа.