Графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 августа предусматривают плановые отключения сразу в нескольких громадах. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго.
Кто останется без света 27 августа
В четверг, 27 августа, электроэнергию будут отключать с 8:00 до 17:00. Работы затронут жителей Новоукраинки и Каменного Моста.
В Новоукраинке без света будут улицы Пятихатская, переулок Средний, Владимира Короленко, Березневая, Вячеслава Черновола, Ставковая, Александра Довженко, Побережная, Софиевская, Левка Лукьяненко, Юрия Чайковского, Николая Вороного, переулки Короткий и Речной, а также Богдана Хмельницкого, Перемоги, Героев УПА и Тобилевичей.
В Каменном Мосту обесточат улицы Березневая, Центральная, Карьерная и Школьная.
Какие адреса отключат 28 августа
В пятницу, 28 августа, график будет действовать с 9:00 до 18:00. Отключения затронут Новоархангельск, Петрово и Палиевку.
В Новоархангельске без электроснабжения останутся улицы В. Т. Жебровского, Пугачева и Лермонтова. В Петровом — Школьная, переулок Казацкий и Ингулецкая. В Палиевке — Школьная, Леси Украинки, Пятихатка, Покровы и Спортивная.
Что стоит знать жителям
Энергетики рекомендуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а владельцам автономных источников питания — проверить их готовность. Время восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от хода капитального ремонта. Уточнить информацию о графиках можно в круглосуточном кол-центре Кировоградоблэнерго по номеру 0-800-501-148.
Ранее Politeka сообщала, отключение света в Кировоградской области 25 и 26 августа.
Также Politeka сообщала, будет сложная неделя: в Кировоградской области вводят жесткие графики отключения света с 24 по 30 августа.