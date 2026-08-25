Графіки відключення світла у Кіровоградській області 26 та 27 серпня оприлюднило «Кіровоградобленерго» — без електроенергії залишаться мешканці Благовіщенської, Знам'янської та Новоукраїнської громад.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області 26 та 27 серпня знову змінилися.

Знеструмлення торкнуться мешканців Благовіщенської, Знам'янської та Новоукраїнської громад. Про це повідомляє «Кіровоградобленерго».

Графіки за громадами

26 серпня (з 9:00 до 17:00)

Благовіщенська громада: у Кам'яній Криниці без світла буде вся вулиця Центральна, а також будинки на вулиці Виноградній — №№ 11, 13–16, 18–21, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 32–34, 37, 39–48, 5, 51–53, 55, 57, 58, 6, 60, 63. У Дельфіновому знеструмлять вулицю Дениса Вацюка — будинки №№ 10–13, 15, 17, 18, 27–34, 36, 38, 40–43, 46, 48, 5, 50–53, 55–57, 61–63, 9.

27 серпня (з 9:00 до 17:00)

Благовіщенська громада: у Синицівці на вулиці Івана Франка світла не буде в будинках №№ 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8. У Кам'яній Криниці — повністю вулиці Центральна та Урожайна.

Знам'янська громада (з 8:00 до 17:00)

У Знам'янці електроенергію вимкнуть на провулку Маріупольському, вулицях Київській, Олександрійській, Андрія Шептицького, Василя Сухомлинського. На вулиці Дружби відключення триватимуть з 9:00 до 17:00.

Новоукраїнська громада, 27 серпня (з 9:00 до 17:00)

Наймасштабніші знеструмлення заплановані у Новоукраїнці — без світла залишаться вулиці П'ятихатська, Середній провулок, Володимира Короленка, Березнева, В'ячеслава Чорновола, Ставкова, Побережна, Левка Лук'яненка, Перемоги, Романа Шухевича, Єдності. У Мар'янополі відключення торкнуться вулиці Степової — будинки №№ 1, 10, 12–19, 22, 23, 25–28, 3, 31, 32, 34–36, 43, 45, 5, 7, 9.

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