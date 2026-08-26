Графики отключения света в Харьковской области 27 и 28 августа опубликованы: часть жителей Песочинской и Люботинской общин останутся без электроснабжения на несколько часов из-за плановых ремонтных работ «Харьковоблэнерго».

Графики отключения света в Харьковской области на 27 и 28 августа опубликованы — энергетики предупреждают о плановых отключениях, которые продлятся в течение всего рабочего дня.

О запланированных ремонтных работах сообщает Песочинская община. По данным АО «Харьковоблэнерго», 27 августа электроснабжение отключат потребителям по ряду адресов.

Где не будет света 27 августа

В поселке Коротыч Харьковского района отключение продлится с 08:00 до 17:00. Без электричества останутся дома на улице Петра Шутки (д. 3, 48–57, 55А, 59) и в переулке Вишневом (д. 1/15, 2–46).

В поселке Песочин с 09:00 до 17:00 обесточат потребителей на улицах Весёлой, Зелёной, Песчаной, во въезде Весёлом и переулках Весёлом и Карьерном. Полный список адресов опубликован на сайте общины.

В городе Люботин 27 августа с 09:00 до 17:00 не будет света по десяткам адресов — в частности на улицах Мира, Травневой, Скифской, Чкалова, Дуншовской, Кривой и других.

График на 28 августа

По информации Люботинской общины, 28 августа с 08:00 до 17:00 электроснабжение отключат на части улиц города Люботин, а также в сёлах Мищенки, Нестеренки, Санжары и посёлке Манченки.

В частности, в селе Мищенки без света останутся жители улиц Ольшанской, Весенней, Вишнёвой, Космической, Мирной, Степной, Широкой и других. В селе Санжары отключение коснётся улиц Спортивной, Травневой, Кольцевой, Зерновой и других.

Что нужно знать жителям

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами, поэтому энергетики советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки. Точные списки адресов с номерами домов доступны на официальных страницах Песочинской и Люботинской общин.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области 25 и 26 августа.