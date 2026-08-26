Подорожание бензина в Одесской области на 26 августа произошло до уровня около 80,32 грн за литр. В то же время разница в стоимости горючего между отдельными сетями АЗС достигает нескольких гривен, поэтому водителям следует сравнивать цены перед заправкой.

Подорожание продуктов в Одесской области уже ударило по кошелькам местных жителей, однако на рынке топлива ситуация пока стабильна. Резкого подорожания бензина в Одесской области по состоянию на 26 августа не зафиксировано, сообщает издание «Пушкинская» со ссылкой на данные регионального мониторинга.

Средняя цена бензина А-95 в Одесской области составляет около 80,32 грн за литр, дизельного топлива — 91,32 грн/л, а автогаза — примерно 42,56 грн/л. Фактическая стоимость на конкретной АЗС может заметно отличаться в зависимости от сети и расположения заправки.

Сколько стоит бензин в Одессе

Самый популярный бензин А-95 в крупных сетях Одессы стоит примерно от 78,90 до 82,90 грн за литр. «Укрнафта» и UPG предлагали А-95 по 78,90 грн/л, тогда как на OKKO и WOG цена достигала 82,90 грн/л. Премиальный А-95+ в регионе в среднем обходится в 83,34 грн/л.

Где дешевле заправить дизель

Цена дизельного топлива зависит от выбранной сети еще сильнее. На «БРСМ-Нафте» последний мониторинг фиксировал около 88,99 грн/л, на «Укрнафте» дизель стоил 89,90 грн, а на UPG — 90,90 грн за литр. В премиальных сетях цена была выше: 93,90 грн на OKKO и WOG и 94,90 грн на SOCAR. Для авто с баком на 50 литров разница между самой дешевой и самой дорогой предложением может превышать 250 грн.

Какая цена автогаза в Одессе

Автомобильный газ остается самым дешевым видом моторного топлива за литр. Средняя региональная цена составляет около 42,56 грн/л. На отдельных заправках газ можно найти примерно от 40,90 до 40,99 грн за литр, тогда как в WOG его стоимость доходит до 44,50 грн/л, а на OKKO — до 43,90 грн/л.

Что учесть водителям 26 августа

Крупные украинские сети в целом сохраняют стабильные розничные цены. На общеукраинском рынке стандартный А-95 стоит примерно от 74,94 до 82,90 грн за литр, дизель — от 89,56 до 94,90 грн, а газ — от 41,39 до 44,50 грн. В Одессе конкретный ценник может отличаться в зависимости от адреса АЗС, программы лояльности и вида топлива. Перед большой заправкой стоит проверять актуальную стоимость в приложении или на сайте выбранной сети.

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