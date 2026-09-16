Из-за большого спроса на «Зимовую поддержку» люди занимают очереди у ЦПАУ и управлений соцзащиты еще с 6 утра. Запорожская ОВА обратилась в Минсоцполитики с предложением разрешить онлайн-подачу заявлений для прифронтовых громад.

Денежная помощь в Запорожской области вызвала ажиотаж — за выплатами 19 400 гривен люди занимают очереди у ЦПАУ и управлений социальной защиты еще с 6 утра.

Пока оформить заявление на «Зимовую поддержку» можно только лично, поэтому на местах собираются большие очереди. Одновременно сотрудники ЦПАУ принимают ограниченное количество заявителей, на что жалуются местные жители. Возможности подать документы онлайн сейчас нет.

Что такое «Зимовая поддержка» и кто имеет право на выплату

Программа «Зимовая поддержка» — это единоразовая денежная помощь в размере 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Она предназначена для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных прифронтовых громадах Запорожской области.

Как сообщает городской портал «ЗаБор», механизм подачи заявлений онлайн пока не предусмотрен правительственным постановлением №1084 от 3 сентября 2026 года. Именно этот документ определяет порядок предоставления помощи «Зимовая поддержка». Поэтому сейчас все желающие вынуждены стоять в живых очередях.

Онлайн-подача — только для прифронтовых громад

Как сообщила директор Департамента социальной защиты населения Запорожской ОВА Светлана Лысенко, областная власть уже обратилась в Министерство социальной политики с предложением. Там предлагают разрешить электронную подачу заявлений для прифронтовых громад, расположенных на расстоянии от 0 до 20 километров от линии фронта.

Из-за значительной нагрузки на управления соцзащиты сейчас увеличено количество сотрудников, которые принимают заявления. К работе также привлекают специалистов территориальных общин.

В области также рассматривают возможность введения онлайн-очереди, чтобы уменьшить скопление людей и сделать подачу документов удобнее. Впрочем, окончательного решения по этому поводу пока нет.

Что делать, чтобы не откладывать оформление

В Запорожье из-за нагрузки на органы соцзащиты жителей призывают не откладывать оформление документов на последние дни. Подать заявление необходимо в установленный срок.

Тем, кто планирует обращаться, стоит заранее подготовить документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым категориям, и дождаться официального решения по онлайн-подаче — ведь очное обращение пока остается единственным способом оформления.

Раньше Politeka сообщала, выплаты могут возрасти: в ПФУ рассказали о перерасчете пенсий в Запорожье.

Также Politeka сообщала, денежная помощь на ремонт жилья для ВПЛ в Запорожской области: кто и как может получить.